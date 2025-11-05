A Fazenda 17: Wallas Arrais vence a Prova do Fazendeiro e escapa da Roça

Wallas Arrais venceu a Prova do Fazendeiro na noite dessa quarta-feira (5) em "A Fazenda 17" e conquistou o tão cobiçado chapéu após uma disputa acirrada com Tàmires Assîs e Yoná Sousa.

Com o resultado, que contraria o desejo de parte do público, os perdedores se juntam a Rayane Fligiuzzi na roça desta quinta-feira (6).

Como foi a prova

Tamires, Yoná e Wallas encararam uma sequência de desafios que exigiu agilidade, raciocínio e pontaria na disputa pelo chapéu de Fazendeiro. A prova foi realizada em formato de duelos, com confrontos diretos entre os participantes.

A dinâmica contou com quatro etapas diferentes. Na primeira, os competidores precisaram resolver um quebra-cabeça o mais rápido possível. Depois, foi testada a precisão de lançar objetos em uma pista, tentando chegar o mais longe sem ultrapassar o limite.

Em seguida, era preciso acertar alvos em uma parede que representa o sistema solar, buscando atingir as posições mais altas. Por fim, em uma mesa de equilíbrio, eles devem encaixar bolas nos espaços corretos antes do adversário.

Cada peão começará a disputa com algumas moedas e, a cada derrota, perderá uma quantidade específica. Quem ficar sem nenhuma, será eliminado da competição, sendo Tàmires a primeira a ter saído da disputa.

Ao final das rodadas, quem ainda tiver pelo menos uma moeda garantirá o chapéu da semana. Wallas se saiu melhor numa disputa acirrada com Yoná.