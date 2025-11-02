Martina Sanzi se pronuncia após expulsão de 'A Fazenda 17'

Após ser expulsa de "A Fazenda 17" neste sábado (1º), Martina Sanzi se manifestou nas redes sociais sobre o episódio que levou à sua saída do reality. A ex-peoa explicou que o copo que atingiu Tàmires Assis durante a festa Corrida Maluca teria escapado de sua mão.

“Eu jamais jogaria um copo de vidro em alguém. Infelizmente, ele escorregou quando tentei apenas jogar o líquido”, afirmou. Martina também aproveitou o pronunciamento para pedir desculpas à banda Pixote, que se apresentava no momento da confusão e teve o show interrompido. Ela foi expulsa na manhã seguinte a festa.

“Não quis acertar ninguém, muito menos colocar em risco qualquer pessoa da banda. Peço desculpas de coração ao Dodô e a todos os integrantes”, declarou.

A briga começou durante a apresentação do grupo, quando Martina, Duda Wendling e Carol Lek discutiram na pista de dança. O motivo do desentendimento não ficou claro devido ao som alto.

O clima de festa rapidamente se transformou em confusão, com bebidas sendo arremessadas entre os participantes. A cena levou à expulsão imediata de Martina, que agora tenta amenizar as repercussões do incidente fora do programa.