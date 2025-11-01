Briga generalizada em A Fazenda faz grupo Pixote deixar palco

Uma confusão generalizada tomou conta da festa Corrida Maluca de A Fazenda 17, na noite da última sexta-feira (31). Em meio ao bate-boca entre participantes, que teve inclusive despejo de balde de gelo, o grupo Pixote deixou o palco da atração. Em seguida, a produção do programa teve que entrar em ação para apaziguar os ânimos.

A briga começou ainda durante o show do grupo de pagode. Martina Sanzi xingou Duda Wendling e jogou um balde de gelo nela, além de ter molhado Tàmires Assis e Carol Lekker com bebida.

O caos foi instaurado quando Martina desafiou Duda a se resolverem em público. A atriz respondeu prontamente: “Vai pra casa, não sabe ver ninguém feliz”.

Em outro episódio, Rayane Figliuzzi atirou cerveja em Tàmires Assis, e Carol Lekker revidou a afronta com água. A disputa seguiu com palavras.

“Você não falou que eu não sei sambar?”, perguntou Tàmires. Rayane provocou: “Não sabe mesmo, dura igual uma estátua”.

Veja também Zoeira William Bonner se despede da bancada do Jornal Nacional após quase 30 anos Zoeira ‘Dias assustadores’: Vittor Fernando mostra recuperação após ser baleado em assalto

Do palco, o vocalista Dodô observava as farpas com expressão preocupada. Com a escalada da briga, em meio à disputa de bebidas, com gritaria e copos voando, a produção do reality chamou o Pixote e os músicos deixaram o palco. Não deu outra: foi preciso cancelar o show.

Confusão segue no quarto

A confusão adentrou a madrugada deste sábado (1º), no quarto da sede. A briga generalizada obrigou os “ninjas” da produção a entrarem em ação e separar os peões para evitar agressões.

O público que acompanhava o reality nas redes sociais desaprovou o comportamento das participantes, acusando o elenco de falta de educação e de respeito com os artistas que estavam na apresentação.