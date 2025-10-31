Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

‘Dias assustadores’: Vittor Fernando mostra recuperação após ser baleado em assalto

Vittor Fernando foi atingido com pelo menos 13 tiros.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagens de Vittor Fernando após tentativa de homicídio.
Legenda: O influenciador estava com o parceiro no momento do crime.
Foto: Reprodução / Redes socias.

O influenciador Vittor Fernando compartilhou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (31), como tem sido o seu processo de recuperação após ter sido alvejado em uma tentativa de assalto. Ele e o companheiro, o ator Gabriel Fuentes, foram vitimados enquanto retornavam do Rio de Janeiro para São Paulo, no último dia 24.

“Nunca vivi dias tão assustadores... eu vi a morte de perto, bem perto mesmo, com uma bala que entrou perto do meu peito, estilhaçou e foi parar dentro do coração, acompanhada do buraco de um tiro na perna que atravessou, juntamente com a dor de ver o Gabriel sangrando com um tiro no braço…”, publicou o influencer.

Na publicação, feita em carrossel no Instagram, Vittor mostrou imagens de seu corpo com as marcas de onde foi atingido pelos disparos. As imagens mostram ainda o carro, onde os dois estavam, coberto de sangue. Em outro registro, o influenciador mostra a cirurgia que fez no peito.

Veja também

teaser image
Zoeira

Tralli deixa o Jornal Hoje para assumir o Jornal Nacional

teaser image
Zoeira

Tiago Scheuer assume 'Hora 1' no lugar de Roberto Kovalick

teaser image
Zoeira

Saiba quem é quem na série Tremembé, que recria o 'presídio dos famosos'

“Simplesmente paramos o carro, carro esse q foi baleado com mais de 13 tiros, dando perda total. Então pensa, poderia ter sido muito pior né? Eu não acreditava em milagres, mas hj, com a notícia de que eu vou sair da UTI, definitivamente, eu acredito!”, revelou Fernando.

No final da postagem, ele agradeceu as orações e energias positivas dos fãs e seguidores, encerrando com um questionamento: “até quando nós, brasileiros, vamos sobreviver assim?”.

RELEMBRE CASO

O casal de atores Gabriel Fuentes e Vittor Fernando, em comunicado oficial publicado no perfil dos dois nesta segunda-feira (27), informaram que haviam sidos alvejados por tiros, mas "encontram-se fora de perigo"

Segundo a revista Quem, o crime teria ocorrido na última sexta-feira (24).  "Vittor e Gabriel foram alvejados, receberam atendimento médico imediato e encontram-se fora de perigo, em recuperação e sob acompanhamento médico", diz nota. 

O comunicado agradece ainda as mensagens de fãs e pede "respeito" ao momento delicado.  "Agradecemos pelas mensagens de carinho e pedimos compreensão e respeito neste momento delicado. Assim que possível, os próprios se pronunciarão", finaliza comunicado.

CONFIRA RECUPERAÇÃO DE VITTOR FERNANDO

Assuntos Relacionados
Imagens de Vittor Fernando após tentativa de homicídio.
Zoeira

‘Dias assustadores’: Vittor Fernando mostra recuperação após ser baleado em assalto

Vittor Fernando foi atingido com pelo menos 13 tiros.

Redação
Há 19 minutos
William Bonner na apresentação do Jornal Nacional.
Zoeira

Veja imagens marcantes de William Bonner no Jornal Nacional

Apresentador deixa a bancada do programa jornalístico nesta sexta-feira (31).

Redação
Há 40 minutos
Foto oficial da série Tremembé com elenco principal atrás das grades para interpretar os personagens mais notórios do país.
Zoeira

Saiba quem é quem na série Tremembé, que recria o 'presídio dos famosos'

A produção retrata a rotina de Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Alexandre Nardoni, Anna Carolina Jatobá e outros presos célebres que passaram pela unidade prisional.

Redação
Há 2 horas
Will aguarda o resultado da eliminação.
Zoeira

Quem saiu em 'A Fazenda'? Will Guimarães é sexto eliminado

O peão deixou o reality show nesta quinta-feira (30).

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagem oficial de Fabiano Moraes.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado de quem você acha que deve sair do reality

Roça será definida no programa ao vivo desta quinta-feira.

Redação
30 de Outubro de 2025
Série 'Tremembé', inspirada nos criminosos mais famosos do país, estreia nesta sexta (31)
Zoeira

Série 'Tremembé', inspirada nos criminosos mais famosos do país, estreia nesta sexta (31)

A obra conta com cinco episódios e estará disponível para o público de uma só vez.

Redação
30 de Outubro de 2025
Jornalistas César Tralli e Roberto Kovalick um ao lado do outro.
Zoeira

Tralli deixa o Jornal Hoje para assumir o Jornal Nacional

Roberto Kovalick foi deslocado do Hora 1 para assumir o jornalístico.

Redação
30 de Outubro de 2025
Fabiano Moraes em foto dentro do reality show A Fazenda, que terá eliminação nesta quinta.
Zoeira

Enquete de A Fazenda: Parcial indica quem deve ser eliminado; confira

Eliminação acontece nesta quinta (2), mas resultado parcial é apontado em enquete do Diário do Nordeste.

Redação
30 de Outubro de 2025
Filmes de Terror clássicos que podem ser assistidos na data do Halloween.
Zoeira

Dicas de filmes para assistir no Dia das Bruxas

Filmes de terror fazem parte da temática do mês e têm fãs apaixonados.

Mylena Gadelha
30 de Outubro de 2025
montagem com fotos de influencer com cachorro e fantasia de halloween. A fantasia mais elogiada foi inspirada no filme A Noiva de Chucky
Zoeira

Influencer viraliza ao combinar fantasias de Halloween com o cachorro

Juanky World encantou os seguidores ao exibir produções criativas e cheias de humor ao lado de seu pet.

Redação
30 de Outubro de 2025
Imagem mostra Tiago Scheuer e Roberto Kovalick sorrindo e de mão dadas em estúdio do telejornal Hora 1 simbolizando troca de Kovalick por Tiago Scheuer na apresentação do programa da TV Globo.
Zoeira

Tiago Scheuer assume 'Hora 1' no lugar de Roberto Kovalick

Troca marca início de "danças das cadeiras" no jornalismo da TV Globo.

Redação
30 de Outubro de 2025
Colagem mostra imagens de Créo Kellab, Fabiano Moraes e Will Guimarães, participantes de A Fazenda que estão na sexta roça do reality show.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda': Quem você quer que fique na roça? Vote

Créo Kellab, Fabiano Moraes e Will Guimarães disputam voto do público.

Redação
30 de Outubro de 2025
Imagem mostra Toninho Tornando sorrindo enquanto participa da Prova do Fazendeiro no reality show A Fazenda, na qual venceu a disputa pelo chapéu.
Zoeira

A Fazenda 17: Toninho vence a Prova do Fazendeiro e se livra da roça

O humorista disputou o chapéu com Créo Kellab e Fabiano Moraes.

Redação
30 de Outubro de 2025
Os participantes da prova, Créo, Toninho e Fabiano, no estábulo de A Fazenda.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem você acha que merece ser o próximo Fazendeiro

Fabiano Moraes é a favorito entre os leitores do Diário do Nordeste para escapar da eliminação.

Redação
29 de Outubro de 2025
Fabiano Moraes é o favorito na parcial da enquete da prova do fazendeiro.
Zoeira

A Fazenda 17: Fabiano Moraes lidera parcial da enquete da Prova do Fazendeiro

Peão é o favorito entre os leitores do Diário do Nordeste para escapar da eliminação.

Redação
29 de Outubro de 2025
Inspirada pelo nascimento dos filhos, Paula Cruz passou a desenvolver diferentes tipos de painéis sensoriais. na foto, ela está atrás de uma casinha de madeira, que é um painel sensorial.
Zoeira

Arquiteta cearense deixa a profissão e se dedica à criação de painéis sensoriais infantis

Inspirada pela maternidade, Paula Cruz transformou o amor pelos filhos em um negócio criativo e cheio de afeto.

Redação
29 de Outubro de 2025
Foto da logotipo do restaurante de fast food Burger King em um prédio marrom, acompanhados de um céu azul claro e brilhante.
Zoeira

Ação do Burger King com o Serasa vai trocar boleto por lanche no Halloween

A ação acontece na próxima sexta-feira, 31 de outubro.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem mostra colagem com fotos de Créo Kellab, Fabiano Moraes e Toninho Tornado, participante de A Fazenda que disputam a prova do fazendeiro em 29 de outubro de 2025.
Zoeira

Quem vence a Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'? Vote na enquete

Quem ganhar se livra da roça, enquanto os demais vão para a berlinda.

Redação
29 de Outubro de 2025
Virginia e Vini Jr. juntos em uma selfie.
Zoeira

Qual o tamanho das fortunas de Virginia Fonseca e Vini Jr.? Descubra os valores

Após assumirem o romance, influenciadora e jogador chamam atenção pelo patrimônio milionário.

Redação
28 de Outubro de 2025
Imagem do artista. Homem negro veste roupa branca e usa óculos escuros.
Zoeira

Sean 'Diddy' Combs pode deixar a prisão em 2028 com bom comportamento

Rapper cumpre pena de 50 meses por transporte para fins de prostituição.

Redação
28 de Outubro de 2025