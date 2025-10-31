‘Dias assustadores’: Vittor Fernando mostra recuperação após ser baleado em assalto

O influenciador Vittor Fernando compartilhou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (31), como tem sido o seu processo de recuperação após ter sido alvejado em uma tentativa de assalto. Ele e o companheiro, o ator Gabriel Fuentes, foram vitimados enquanto retornavam do Rio de Janeiro para São Paulo, no último dia 24.

“Nunca vivi dias tão assustadores... eu vi a morte de perto, bem perto mesmo, com uma bala que entrou perto do meu peito, estilhaçou e foi parar dentro do coração, acompanhada do buraco de um tiro na perna que atravessou, juntamente com a dor de ver o Gabriel sangrando com um tiro no braço…”, publicou o influencer.

Na publicação, feita em carrossel no Instagram, Vittor mostrou imagens de seu corpo com as marcas de onde foi atingido pelos disparos. As imagens mostram ainda o carro, onde os dois estavam, coberto de sangue. Em outro registro, o influenciador mostra a cirurgia que fez no peito.

“Simplesmente paramos o carro, carro esse q foi baleado com mais de 13 tiros, dando perda total. Então pensa, poderia ter sido muito pior né? Eu não acreditava em milagres, mas hj, com a notícia de que eu vou sair da UTI, definitivamente, eu acredito!”, revelou Fernando.

No final da postagem, ele agradeceu as orações e energias positivas dos fãs e seguidores, encerrando com um questionamento: “até quando nós, brasileiros, vamos sobreviver assim?”.

RELEMBRE CASO

O casal de atores Gabriel Fuentes e Vittor Fernando, em comunicado oficial publicado no perfil dos dois nesta segunda-feira (27), informaram que haviam sidos alvejados por tiros, mas "encontram-se fora de perigo".

Segundo a revista Quem, o crime teria ocorrido na última sexta-feira (24). "Vittor e Gabriel foram alvejados, receberam atendimento médico imediato e encontram-se fora de perigo, em recuperação e sob acompanhamento médico", diz nota.

O comunicado agradece ainda as mensagens de fãs e pede "respeito" ao momento delicado. "Agradecemos pelas mensagens de carinho e pedimos compreensão e respeito neste momento delicado. Assim que possível, os próprios se pronunciarão", finaliza comunicado.

CONFIRA RECUPERAÇÃO DE VITTOR FERNANDO