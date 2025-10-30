Tralli deixa o Jornal Hoje para assumir o Jornal Nacional
Roberto Kovalick foi deslocado do Hora 1 para assumir o jornalístico.
César Tralli se despediu oficialmente do comando do Jornal Hoje no início da tarde desta quinta-feira (30) e passou o bastão para Roberto Kovalick, que, nas primeiras horas da manhã, deixou o Hora 1, agora apresentado por Tiago Scheuer.
A mudança marca o início de uma nova fase no jornalismo da TV Globo, já anunciada previamente pela emissora após a confirmação da ida de William Bonner para o Globo Repórter.
Na despedida, Tralli chamou Kovalick ao estúdio e o apresentou como “um amigo do Jornal Hoje”, desejando boas-vindas ao novo âncora.
“Você conhece este estúdio como ninguém. Quantas vezes já apresentou o JH. Então, conhece bem este espaço, conhece bem esta equipe. Tenho certeza de que vai continuar fazendo um trabalho brilhante”, disse Tralli.
Relevância do jornal
O jornalista também reforçou o dinamismo do telejornal. “O Jornal Hoje é um jornal nervoso, porque as coisas vão acontecendo na hora do almoço do brasileiro".
Em sua primeira fala como titular do telejornal, Kovalick destacou a importância da atração na história da TV brasileira e agradeceu pela oportunidade.
“O Jornal Hoje tem um lugar de destaque por ser aquele jornal que traz os fatos enquanto estão acontecendo. Será um grande prazer e uma honra participar dessa conversa diária, dessa convivência de décadas, tentando contribuir com a minha experiência como correspondente e repórter”, afirmou o novo apresentador.