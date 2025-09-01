Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

William Bonner deixa Jornal Nacional após 29 anos, e César Tralli assume bancada

O jornalista passará a apresentar o Globo Repórter

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:16)
Zoeira
Foto de William Bonner no Jornal Nacional
Legenda: Bonner vai mudar de programa partir de 2026
Foto: Globo/Victor Pollak

William Bonner deixará a bancada do Jornal Nacional após 29 anos a partir do dia 3 de novembro. O novo apresentador será César Tralli, que agora fará dupla com Renata Vasconcellos. O jornalista apresentará, a partir de 2026, o Globo Repórter, segundo anunciou a Rede Globo nesta segunda-feira (1º). 

Bonner também acumulava a função de editor-chefe há 26 anos, função que passará para a atual editora-chefe adjunta, Cristiana Souza Cruz. Com as mudanças, Tralli sai do Jornal Hoje e dá lugar a Roberto Kovalich. Já no Hora Hum, Tiago Scheuer, assume. 

De acordo com Globo, a emissora e o jornalista tentavam as trocas de função há cinco anos. "Bonner teria manifestado o desejo de abrir mão de funções executivas e da atuação no jornalismo diário para ter mais tempo para sua família e atividades pessoais", informou a emissora. 

 

Assuntos Relacionados
Foto de William Bonner no Jornal Nacional
Zoeira

William Bonner deixa Jornal Nacional após 29 anos, e César Tralli assume bancada

O jornalista passará a apresentar o Globo Repórter

Redação
Há 15 minutos
previsões dos horóscopos para o mês de setembro de 2025
Zoeira

Horóscopo mensal: veja previsões para os signos no mês de setembro de 2025

Mês promete reviravoltas, revelações e também recomeços

Redação
Há 38 minutos
previsões do horóscopo chinês para o mês de setembro de 2025
Zoeira

Horóscopo Chinês: veja as previsões de setembro de 2025 para cada signo

Setembro chega sob a regência do Galo, conhecido por sua precisão, sua disciplina e um olhar aguçado para os detalhes

Redação
Há 38 minutos
previsões do horóscopo do amor para setembro de 2025
Zoeira

Horóscopo do Amor: veja previsões para o seu signo em setembro de 2025

O mês ganha camadas extras de sensibilidade, revisões e recomeços

Redação
Há 38 minutos
Confira as grandes estreias nos cinemas em setembro; veja a lista
Zoeira

Confira as grandes estreias nos cinemas em setembro; veja a lista

Tem longa cearense, duas adaptações de Stephen King, além de um romance com indicados ao Oscar e filme estrelado por Leonardo DiCaprio

Lucas Monteiro
Há 1 hora
O novo álbum de Taylor Swift será lançado em outubro
Zoeira

Spotify anuncia recorde histórico de pré-saves com novo álbum de Taylor Swift

"The Life of a Showgirl" se torna o disco mais aguardado da plataforma

Redação
Há 2 horas
Daniela e Felipe B. se abraçam no mezanino do MasterChef Brasil
Zoeira

Quem deve vencer a 12ª temporada do MasterChef Brasil? Vote na enquete

Público não define quais os vencedores do reality show, mas torcidas se dividem nas redes sociais

Mylena Gadelha
01 de Setembro de 2025
Troféu do programa da Band MasterChef Brasil
Zoeira

Relembre cinco campeões icônicos do MasterChef Brasil

Final da 12ª temporada do reality vai ao ar na terça (2) e mais um campeão será conhecido

Foto de David Luiz se pronunciando
Zoeira

David Luiz nega ameaças e caso com suposta ex-affair cearense: 'Nunca estive com essa pessoa'

O jogador nega ter se envolvido com a jovem cearense

Redação
01 de Setembro de 2025
Cena de um casal sorridente em um casamento, trocando olhares carinhosos em um ambiente elegante com iluminação suave e decoração acolhedora.
Zoeira

TV Globo exibe 'Jogada Certa' na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (1º)

A 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (1º) traz romance para o público de casa

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Celina irá se encantar com Olavinho
Zoeira

Romance inesperado entre Celina e Olavo movimenta remake de 'Vale Tudo'

Os personagens irão iniciar envolvimento amoroso nos próximos capítulos da novela

Redação
01 de Setembro de 2025
Confira as grandes estreias no streaming em setembro; veja a lista
Zoeira

Confira as grandes estreias no streaming em setembro

Novas temporadas de séries aclamadas, retorno de realitys de sucesso e tramas inéditas marcam o mês

Lucas Monteiro
01 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

Deco cai na varanda do quarto de Jaques, e Nina se desespera.

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

Quincas percebe que Candinho está se afastando de Dita.

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

Heleninha sente um clima de desconfiança com Ana Clara.

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

Marta chora por causa das ofensas de Joyce e Xavier tenta consolá-la.

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Nicolas Prattes e André Luiz Miranda
Zoeira

Por onde andam as crianças de 'Terra Nostra'?

Novela será reprisada em 'Vale a Pena Ver de Novo'

horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
01 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
01 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
01 de Setembro de 2025