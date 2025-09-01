William Bonner deixa Jornal Nacional após 29 anos, e César Tralli assume bancada
O jornalista passará a apresentar o Globo Repórter
William Bonner deixará a bancada do Jornal Nacional após 29 anos a partir do dia 3 de novembro. O novo apresentador será César Tralli, que agora fará dupla com Renata Vasconcellos. O jornalista apresentará, a partir de 2026, o Globo Repórter, segundo anunciou a Rede Globo nesta segunda-feira (1º).
Bonner também acumulava a função de editor-chefe há 26 anos, função que passará para a atual editora-chefe adjunta, Cristiana Souza Cruz. Com as mudanças, Tralli sai do Jornal Hoje e dá lugar a Roberto Kovalich. Já no Hora Hum, Tiago Scheuer, assume.
De acordo com Globo, a emissora e o jornalista tentavam as trocas de função há cinco anos. "Bonner teria manifestado o desejo de abrir mão de funções executivas e da atuação no jornalismo diário para ter mais tempo para sua família e atividades pessoais", informou a emissora.