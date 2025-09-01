Quem deve vencer a 12ª temporada do MasterChef Brasil? Vote na enquete

Um dos maiores do gênero, o reality show culinário MasterChef Brasil encerra a 12ª temporada nesta terça-feira (2), com uma disputa acirrada entre os participantes Daniela e Felipe B., que dividem as opiniões nas redes sociais. Os novos episódios do programa, inclusive, continuaram consolidando a audiência fiel e até quebrando recordes na edição.

De um lado, Daniela Dantas, advogada carioca de 49 anos, que resolveu seguir o sonho da cozinha ao entrar no programa. Ainda que tenha vencido provas importantes da temporada, ela ganhou apoio nas redes sociais após se tornar alvo de um dos grupos dos concorrentes, o que acabou fomentando rivalidade entre as torcidas nas redes sociais.

Veja também Zoeira Confirmada no Lollapalooza Brasil, Sabrina Carpenter lança álbum 'Man's best friend'; veja detalhes Zoeira Confira as grandes estreias no streaming em setembro

Enquanto isso, Felipe B. não foi visto como favorito à final desde o início, mas chegou ao último episódio da edição com trabalhos positivos e referências brasileiras, além de ter recebido diversos elogios dos jurados pelos molhos complexos entregues junto aos pratos.

Quem deve ser o campeão da 12ª temporada do MasterChef Brasil?

Vote:

inter@

O último episódio segue os moldes das temporadas anteriores. Os dois devem montar um menu completo, seguindo as regras do programa e dos jurados. Quem define o vencedor são eles, os responsáveis por todo o jogo: Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin.