Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quem deve vencer a 12ª temporada do MasterChef Brasil? Vote na enquete

Público não define quais os vencedores do reality show, mas torcidas se dividem nas redes sociais

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Zoeira
Daniela e Felipe B. se abraçam no mezanino do MasterChef Brasil
Legenda: Daniela e Felipe B. disputam o título de vencedor da 12ª temporada do reality culinário
Foto: divulgação/Band

Um dos maiores do gênero, o reality show culinário MasterChef Brasil encerra a 12ª temporada nesta terça-feira (2), com uma disputa acirrada entre os participantes Daniela e Felipe B., que dividem as opiniões nas redes sociais. Os novos episódios do programa, inclusive, continuaram consolidando a audiência fiel e até quebrando recordes na edição.

De um lado, Daniela Dantas, advogada carioca de 49 anos, que resolveu seguir o sonho da cozinha ao entrar no programa. Ainda que tenha vencido provas importantes da temporada, ela ganhou apoio nas redes sociais após se tornar alvo de um dos grupos dos concorrentes, o que acabou fomentando rivalidade entre as torcidas nas redes sociais.

Veja também

teaser image
Zoeira

Confirmada no Lollapalooza Brasil, Sabrina Carpenter lança álbum 'Man's best friend'; veja detalhes

teaser image
Zoeira

Confira as grandes estreias no streaming em setembro

Enquanto isso, Felipe B. não foi visto como favorito à final desde o início, mas chegou ao último episódio da edição com trabalhos positivos e referências brasileiras, além de ter recebido diversos elogios dos jurados pelos molhos complexos entregues junto aos pratos. 

Quem deve ser o campeão da 12ª temporada do MasterChef Brasil?

Vote:

inter@

O último episódio segue os moldes das temporadas anteriores. Os dois devem montar um menu completo, seguindo as regras do programa e dos jurados. Quem define o vencedor são eles, os responsáveis por todo o jogo: Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin. 

Assuntos Relacionados
O novo álbum de Taylor Swift será lançado em outubro
Zoeira

Spotify anuncia recorde histórico de pré-saves com novo álbum de Taylor Swift

"The Life of a Showgirl" se torna o disco mais aguardado da plataforma

Redação
Há 20 minutos
Daniela e Felipe B. se abraçam no mezanino do MasterChef Brasil
Zoeira

Quem deve vencer a 12ª temporada do MasterChef Brasil? Vote na enquete

Público não define quais os vencedores do reality show, mas torcidas se dividem nas redes sociais

Mylena Gadelha
Há 47 minutos
Troféu do programa da Band MasterChef Brasil
Zoeira

Relembre cinco campeões icônicos do MasterChef Brasil

Final da 12ª temporada do reality vai ao ar na terça (2) e mais um campeão será conhecido

Foto de David Luiz se pronunciando
Zoeira

David Luiz nega ameaças e caso com suposta ex-affair cearense: 'Nunca estive com essa pessoa'

O jogador nega ter se envolvido com a jovem cearense

Redação
Há 1 hora
Cena de um casal sorridente em um casamento, trocando olhares carinhosos em um ambiente elegante com iluminação suave e decoração acolhedora.
Zoeira

TV Globo exibe 'Jogada Certa' na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (1º)

A 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (1º) traz romance para o público de casa

A. Seraphim
Há 2 horas
Celina irá se encantar com Olavinho
Zoeira

Romance inesperado entre Celina e Olavo movimenta remake de 'Vale Tudo'

Os personagens irão iniciar envolvimento amoroso nos próximos capítulos da novela

Redação
01 de Setembro de 2025
Confira as grandes estreias no streaming em setembro; veja a lista
Zoeira

Confira as grandes estreias no streaming em setembro

Novas temporadas de séries aclamadas, retorno de realitys de sucesso e tramas inéditas marcam o mês

Lucas Monteiro
01 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

Deco cai na varanda do quarto de Jaques, e Nina se desespera.

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

Quincas percebe que Candinho está se afastando de Dita.

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

Heleninha sente um clima de desconfiança com Ana Clara.

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

Marta chora por causa das ofensas de Joyce e Xavier tenta consolá-la.

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Nicolas Prattes e André Luiz Miranda
Zoeira

Por onde andam as crianças de 'Terra Nostra'?

Novela será reprisada em 'Vale a Pena Ver de Novo'

horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
01 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
01 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
01 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
01 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
01 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
01 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
01 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
01 de Setembro de 2025