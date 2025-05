Masterchef Brasil 2025 estreia hoje: veja tudo que você precisa saber sobre a nova temporada

O MasterChef Brasil 2025 estreia na noite desta terça-feira (27) na Band. A nova temporada reúne 18 cozinheiros amadores que, em 15 episódios, competem para descobrir quem é o melhor e merece levar o maior prêmio da história do programa.

A 12ª edição do reality show culinário chega com diversas mudanças, como a saída da apresentadora Ana Paula Padrão e o trio de jurados — Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça — assumindo o comando.

Abaixo, o Diário do Nordeste fez um guia completo sobre a nova temporada do MasterChef, que reúne informações como quem são os novos competidores, valor da premiação, novidade entre os avaliadores, retorno de uma chef querida do público, entre outras.

Quem são os participantes?

A 12ª temporada do MasterChef reúne 18 cozinheiros amadores de diversas regiões do Brasil e, inclusive, da China.

Os competidores variam em idade, o mais jovem tem 19 anos e mais velho 66 anos. As ocupações também abrangem diversas áreas, como direito, engenharia, saúde e comércio.

Abaixo, conheça cada um dos participantes desta edição do reality show:

André, 31 anos — pecuarista de Santo Antônio da Alegria (SP);

Daniela, 49 anos — advogada de Petrópolis (RJ);

Felipe B., 33 anos — barista do Rio de Janeiro (RJ);

Felipe M., 33 anos — publicitário de Ribeirão Preto (SP);

Fernanda, 34 anos — árbitra de Criciúma (SC);

Flávia, 26 anos — técnica em enfermagem de Teófilo Otoni (MG);

Legenda: Na primeira linha, da esquerda para a direita, estão André, Daniela e Felipe B. Já na linha de baixo, também da esquerda para a direita, estão Felipe M., Fernanda e Flávia Foto: divulgação/Band

Gloria, 66 anos — professora de idiomas de Hong Kong (China);

Guilherme, 19 anos — estudante de São Paulo (SP);

Leonela, 29 anos — advogada de Santa Bárbara (BA);

Lucas, 31 anos — engenheiro ambiental de Brasília (DF);

Naiara, 28 anos — designer náutico de Indaial (SC);

Ricard, 32 anos — psicólogo de Campina Grande (PB);

Legenda: Na primeira linha, da esquerda para a direita, estão Gloria, Guilherme e Leonela. Já na linha de baixo, também da esquerda para a direita, estão Lucas, Naiara e Ricard Foto: Divulgação/Band

Rodrigo, 35 anos — comerciante de Volta Redonda (RJ);

Salomar, 47 anos — empresário de Brasília (DF);

Sofia, 26 anos — relações públicas de São Paulo (SP);

Taynan, 33 anos — dentista do Rio de Janeiro (RJ);

Teresa, 29 anos — engenheira de Foz do Iguaçu (PR);

Vitória, 22 anos — empreendedora de Cianorte (PR).

Legenda: Na primeira linha, da esquerda para a direita, estão Rodrigo, Salomar e Sofia. Já na linha de baixo, também da esquerda para a direita, estão Taynan, Teresa e Vitória. Foto: Divulgação/Band

Maior prêmio da história do MasterChef

Além do tradicional troféu que consagra o vencedor do MasterChef, nesta edição o melhor cozinheiro receberá o maior prêmio da história do reality show: R$ 500 mil.

Esse valor será dividido entre dinheiro e outros benefícios. São eles:

R$ 350 mil em dinheiro;

R$ 50 mil em consultoria especializada oferecida pelo iFood;

R$ 100 mil do Asaas, empresa de gestão financeira que ajudará o ganhador a gerir o próprio negócio;

R$ 30 mil em vale-presente Havan.

Legenda: Edição deste ano do troféu ganhou um design mais arrojado e minimalista comparado ao de 2024 Foto: divulgação/Band

O primeiro colocado ainda recebe o curso completo de gastronomia na Le Cordon Bleu, renomada escola francesa de culinária.

Já para quem ficar em segundo lugar é oferecido uma formação em pâtisserie com os melhores profissionais da área.

Jurados ganham novas funções

Com a saída da apresentadora Ana Paula Padrão, que passará a se dedicar ao mundo dos negócios, o MasterChef passa a ser apresentado pelo time de jurados, formado por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Antes, o trio era responsável somente pela avaliação da performance dos participantes da competição. Porém, nesta temporada, os chefes assumem a apresentação das provas, o controle do tempo e a organização das dinâmicas.

Segundo a Band, o formato do programa sem um anfitrião é comum em outros países.

Paola Carosella retorna ao MasterChef

A nova temporada do programa é marcada ainda pelo retorno de um nome querido pelo público: antiga jurada da atração, a chef argentina Paola Carosella faz uma participação especial nesta edição do reality show.

Legenda: Chef argentina participa de um dos episódios da temporada Foto: Aline Naomi/Band

A profissional integrou o trio de jurados por sete temporadas, ao lado de Fogaça e Jacquin, mas deixou o programa em 2021.

"Voltar é uma festa. [...] É um lugar que me transformou, me levou de uma chef de cozinha não muito conhecida para uma comunicadora. Mudou a minha vida radicalmente, de verdade. Sou outra pessoa agora", refletiu Paola sobre o retorno.

Onde assistir ao MasterChef 2025?

A nova temporada do reality show começa na noite desta terça-feira, às 22h30. O público pode assistir ao programa ao vivo pelos seguintes canais:

Band (TV aberta);

No portal band.com.br (internet);

Aplicativo Bandplay.

Outra novidade deste ano é que a temporada vai ser reprisada aos domingos, às 16h.

Assim como nas temporadas anteriores, os episódios do reality também ficam disponíveis no YouTube da emissora.

Além desses locais, o MasterChef 2025 também será exibido todas as sextas-feiras, a partir de 30 de maio, no canal Discovery Home & Health e na Max.