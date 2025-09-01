Diário do Nordeste
Confira as grandes estreias no streaming em setembro

Novas temporadas de séries aclamadas, retorno de realitys de sucesso e tramas inéditas marcam o mês

Escrito por
Lucas Monteiro lucas.morais@svm.com.br
Zoeira
Legenda: Grandes estreias com séries premiadas chegam ao longo do mês
Foto: Divulgação / Apple TV Plus

Setembro promete agitar o catálogo dos serviços de streaming. Nos próximos 30 dias chegam novas temporadas aguardadas, como "Only Murders in the Building", estrelada por Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, além de produções inéditas que prometem prender a atenção dos assinantes.

Para quem curte reality, a Netflix traz a quinta temporada de Casamento às Cegas, mas com um detalhe especial: todos os participantes têm mais de 50 anos. 

A plataforma também lança a segunda e última parte da temporada de Wandinha, que contará com a tão esperada participação de Lady Gaga, além do retorno de Alice in Borderland.

Já para os cinéfilos, setembro terá dramas, comédias e romances em filmes inéditos. Confira os destaques.

Confira:

Apple TV Plus

Luta de Classes – 5/09

Dirigido por Spike Lee (Faça a Coisa Certa) e estrelado por Denzel Washington, o longa é um remake contemporâneo de um clássico de Akira Kurosawa (1963). A trama acompanha um empresário em ruína após pagar uma alta quantia de resgate a um grupo de sequestradores.

The Morning Show – Temporada 4 – 17/09

A série retorna após os acontecimentos explosivos da terceira temporada, quando a UBA aceita a fusão com outra rede. Nossas âncoras favoritas terão de lidar com o caos que elas mesmas ajudaram a criar.

Slow Horses – Temporada 3 – 24/09

O resumo da nova temporada ainda não foi lançado pela Apple TV Plus, e tampouco o trailer, mas esta imperdível série de espionagem acompanha uma equipe de agentes da inteligência britânica que trabalha em um dos departamentos de pior reputação do MI5. Esses agentes já cometeram inúmeros erros que custaram suas carreiras, mas eles lidam com essas situações com bastante humor negro.

A Especialista – 24/09

Estrelado por Jessica Chastain, o filme acompanha uma agente infiltrada em organizações criminosas, assumindo múltiplas identidades para antecipar ataques terroristas.

Por Inteiro – 26/09

Com Brett Goldstein e Imogen Poots, o longa conta a história de dois amigos de faculdade que se reencontram anos depois, explorando sentimentos que ficaram mal resolvidos.

Amazon Prime Video

The Runarounds – Música e Sonhos – 1/09

Um grupo de jovens recém-formados se reúne no verão para realizar o sonho de criar uma banda e alcançar o estrelato.

A Namorada Ideal – 10/09

Quando o “filho perfeito” apresenta sua nova namorada, a mãe passa a desconfiar das intenções da jovem. Mas será paranoia ou existe um segredo perigoso por trás?

Gen V – Temporada 2 – 17/09

Após o domínio de Capitão Pátria, um novo reitor promete transformar os alunos da Universidade Godolkin em algo ainda mais poderoso — e perigoso.

Disney Plus

Only Murders in the Building – Temporada 4 – 9/09

Spoiler: o porteiro do Arconia morreu. Agora, o trio de investigadores precisa explorar Nova York em busca de respostas. Foi acidente ou mais um assassinato?

Tempest – 10/09

Drama político coreano que acompanha a união entre um diplomata e uma misteriosa agente internacional para impedir uma conspiração que ameaça levar a região à guerra.

Marvel Zombies – 24/09

Spin-off de What If?, a animação mostra um novo grupo de heróis enfrentando hordas de zumbis — incluindo versões corrompidas de heróis e vilões da Marvel.

Deu Match: A Rainha dos Apps de Namoro – 19/09

Com Lily James, o filme acompanha a CEO do aplicativo de namoro Rumble e sua trajetória até se tornar bilionária. Baseado em fatos reais.

Netflix

Wandinha – Parte 2 da Temporada 2 – 3/09

A série retorna com os episódios finais, incluindo a participação de Lady Gaga como professora e o lançamento de uma música inédita gravada para a trama.

Casamento às Cegas: Brasil – Temporada 5 – 10/09

Com o tema “nunca é tarde”, o reality terá apenas participantes acima dos 50 anos. Klebber Toledo e Camila Queiroz seguem na apresentação.

A Paris Errada – 12/09

Estrelado por Miranda Cosgrove (iCarly), o filme mostra uma jovem que entra em um reality de namoro em Paris… só que em Paris, no Texas. Tudo muda quando ela conhece um cowboy local.

Alice in Borderland – Temporada 3 – 25/09

Saindo do enredo original dos mangás, a última temporada traz novos jogos de sobrevivência e histórias inéditas.

Desobedientes – 25/09

Estrelado por Toni Collette, o suspense acompanha uma cidade bucólica onde antigos segredos sombrios vêm à tona quando um grupo improvável decide investigar.

House of Guinness – 25/09

Do criador de Peaky Blinders, a série histórica mostra a ascensão da família Guinness e o império cervejeiro que eles construíram.

HBO Max

Task – 7/09

Do criador de Mare of Easttown, a trama segue um agente do FBI (Mark Ruffalo) que lidera uma equipe contra um esquema de drogas em Filadélfia.

Cena de um casal sorridente em um casamento, trocando olhares carinhosos em um ambiente elegante com iluminação suave e decoração acolhedora.
Zoeira

TV Globo exibe 'Jogada Certa' na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (1º)

A 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (1º) traz romance para o público de casa

A. Seraphim
Há 33 minutos
Celina irá se encantar com Olavinho
Zoeira

Romance inesperado entre Celina e Olavo movimenta remake de 'Vale Tudo'

Os personagens irão iniciar envolvimento amoroso nos próximos capítulos da novela

Redação
Há 46 minutos
