Erick Jacquin se afasta temporariamente do MasterChef Brasil 2025

O chef Erick Jacquin não participou do nono episódio do "MasterChef Brasil 2025", exibido na última terça-feira (22). Segundo o site oficial da Band, o jurado deve continuar ausente em outras edições da temporada. O afastamento temporário se deve a questões pessoais, conforme o próprio chef explicou por meio de um vídeo enviado da França, exibido durante a coletiva de imprensa do programa, realizada em maio.

Apesar da ausência nos episódios, Jacquin continua oficialmente como jurado da atração. Durante esse período, a bancada do reality culinário será reforçada por convidados especiais. No episódio mais recente, por exemplo, os chefs Henrique Fogaça e Helena Rizzo foram acompanhados por dois nomes de peso: o chef Rodrigo Oliveira, que já foi jurado da atração, e o confeiteiro Cesar Yukio, vencedor da primeira temporada do "MasterChef Confeitaria".

Outro destaque é o retorno de Paola Carosella, jurada querida pelo público, que participará de um momento especial da temporada. A presença de chefs convidados tem sido vista como uma forma de manter a dinâmica e o alto nível técnico do programa, mesmo sem a presença de Jacquin.

A ausência do chef francês gerou comoção nas redes sociais, onde fãs manifestaram apoio e carinho. A produção não revelou quando ele retornará, mas reforçou que o afastamento é temporário e que o chef segue envolvido com o programa nos bastidores.