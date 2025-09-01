David Luiz nega ameaças e caso com suposta ex-affair cearense: 'Nunca estive com essa pessoa'
O jogador nega ter se envolvido com a jovem cearense
O jogador de futebol David Luiz, ex-Fortaleza e ex-Seleção Brasileira, se pronunciou nesta segunda-feira (1º) pela primeira vez sobre as acusações de ameaça feitas por pela cearense Karol Cavalcante, que revelou ter tido um caso com o atleta. Ele negou ter se envolvido com a jovem de 26 anos e afirmou que "nunca ameaçou ninguém".
"Eu nunca ameacei ninguém, nunca ameacei essa pessoa, nunca estive com essa pessoa pessoalmente e nunca estive no hotel que ela fala que eu estive", disse o atleta em vídeo.
Segundo o jogador, ele já tomou "medidas legais" e espera "que a justiça seja feita o mais rápido possível e todo mundo venha saber a real verdade". "Desde já agradeço o apoio de todo mundo, as mensagens que eu tenho recebido e que Deus abençoe a todos", comentou.
Veja também
Veja pronunciamento
Medida protetiva
Na semana passada, Karol conseguiu na Justiça do Ceará uma medida protetiva contra David Luiz. Ela relatou ter sofrido ameaça de morte após o caso extraconjugal que os dois tiveram, segundo a assistente social.
Um print onde David Luiz afirma que "pode fazer ela sumir" foi umas das provas apresentadas pela jovem no processo aberto na Justiça do Ceará. A captura de tela teria sido, inclusive, periciada e constatada como, de fato, uma mensagem enviada pelo ex-jogador da Seleção Brasileira.
"Você sabe que tenho dinheiro e poder, então não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos. Eu posso simplesmente fazer você sumir. Eu tenho uma pessoa que você sabe onde você está nesse momento, e nunca chegaria nada em mim, então apague", diz a mensagem.