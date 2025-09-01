O jogador de futebol David Luiz, ex-Fortaleza e ex-Seleção Brasileira, se pronunciou nesta segunda-feira (1º) pela primeira vez sobre as acusações de ameaça feitas por pela cearense Karol Cavalcante, que revelou ter tido um caso com o atleta. Ele negou ter se envolvido com a jovem de 26 anos e afirmou que "nunca ameaçou ninguém".

"Eu nunca ameacei ninguém, nunca ameacei essa pessoa, nunca estive com essa pessoa pessoalmente e nunca estive no hotel que ela fala que eu estive", disse o atleta em vídeo.

Segundo o jogador, ele já tomou "medidas legais" e espera "que a justiça seja feita o mais rápido possível e todo mundo venha saber a real verdade". "Desde já agradeço o apoio de todo mundo, as mensagens que eu tenho recebido e que Deus abençoe a todos", comentou.

Veja também Zoeira Ex-affair de David Luiz, cearense Karol Cavalcante consegue medida protetiva contra o jogador Zoeira Namorada de Alice Braga compartilha viagem em casal pela Itália: 'Pausa na vida' Zoeira Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (31/08)?

Veja pronunciamento

Medida protetiva

Na semana passada, Karol conseguiu na Justiça do Ceará uma medida protetiva contra David Luiz. Ela relatou ter sofrido ameaça de morte após o caso extraconjugal que os dois tiveram, segundo a assistente social.

Um print onde David Luiz afirma que "pode fazer ela sumir" foi umas das provas apresentadas pela jovem no processo aberto na Justiça do Ceará. A captura de tela teria sido, inclusive, periciada e constatada como, de fato, uma mensagem enviada pelo ex-jogador da Seleção Brasileira.

"Você sabe que tenho dinheiro e poder, então não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos. Eu posso simplesmente fazer você sumir. Eu tenho uma pessoa que você sabe onde você está nesse momento, e nunca chegaria nada em mim, então apague", diz a mensagem.