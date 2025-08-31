Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (31/08)?

A Dança dos Famosos 2025 teve um episódio intenso neste domingo (31), com a chegada da repescagem, que eliminou quatro competidores após o fim das rodadas de grupos. Participaram da dinâmica David Junior, Nicole Bahls, Luan Pereira, Fernanda Paes Leme, Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão.

O grande número de participantes foi resultado de uma decisão inesperada, após os grupos B e C empatarem no último episódio. Para evitar injustiças, Huck optou por levar todos os integrantes das duas equipes diretamente para a repescagem. “Foi a forma mais correta de dar uma segunda chance a todos”, explicou.

Após as apresentações em duplas formadas pelos participantes e seus professores, foram eliminadas as duplas Fernanda Paes Leme e Dudu Rangel, que ficaram em sétimo lugar no ranking, e Cátia Fonseca e Luca Carvalho, que ficaram em último lugar.

Como foi a apresentação da 'Dança dos Famosos'

A noite teve o rock como ritmo musical homenageado. A primeira dupla a se apresentar foi a formada pela cantora Manu Bahtidão e o professor de dança Heron Leal. Eles interpretaram "Long Tall Sally", de Little Richard, e ficaram em quarto lugar no ranking.

A segunda dupla a subir no palco foi formada pelo ator Allan Souza Lima e a professora Gabe Cardoso. A música coreografada foi "Blue Suede Shoes", de Elvis Presley. No ranking final, a dupla ficou em primeiro lugar, com nota 49,6.

A terceira dupla, formada pela atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme e o bailarino Dudu Rangel, dançou "Tutti Frutti", outro sucesso de Little Richard. Por dois décimos, os dois ficaram em sétimo lugar e perderam a chance de seguir na competição.

A quarta apresentação foi do ex-jogador de futebol Richarlyson e da bailarina Monique Santos. Os dois dançaram ao som de "Jailhouse Rock", de Elvis Presley, e ficaram em quinto lugar na classificação final.

A quinta coreografia foi comandada pela apresentadora Cátia Fonseca e o dançarino Luca Carvalho. A dupla dançou o clássico "Rock Around The Clock", de Bill Haley & His Comets. A apresentação não agradou tanto júri e plateia e os dois ficaram em último lugar na classificação final.

A sexta sessão de dança ficou por conta do cantor Luan Pereira e da dançarina Mariana Fernandes, que interpretaram a música "Hound Dog", mais um sucesso do rei do rock, Elvis Presley. Os dois foram a última dupla salva da competição, ocupando o sexto lugar do ranking.

Penúltima dupla a se apresentar, a apresentadora e modelo Nicole Bahls e o coreógrafo Fernando Perrotti dançaram ao som de "Let's Twist Again", de Chubby Checker. Os dois ficaram em terceiro lugar na classificação final.

A última dupla foi formada pelo ator David Junior e pela coreógrafa Jaque Paraense. Eles encerram o episódio de repescagem com o clássico "Johnny B. Goode", do lendário Chuck Berry. Com muitos elogios do júri técnico e artístico, eles ocuparam o segundo lugar no ranking.

