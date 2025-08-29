Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cátia Fonseca sofre lesão em ensaios e deixa a Dança dos Famosos, diz site

A apresentadora de 56 anos teria sofrido uma luxação abaixo do seio esquerdo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Cátia Fonseca participante da Dança dos Famosos
Legenda: Cátia Fonseca teria sido eliminada da Dança dos Famosos
Foto: Globo/ Leo Rosario

A apresentadora Cátia Fonseca foi eliminada da Dança dos Famosos 2025, quadro do "Domingão com Huck”, após sofrer uma lesão nos ensaios da fase de repescagem. Segundo apuração do Uol, a jornalista teve uma luxação abaixo do seio esquerdo, que causou dores intensas e dificuldades para respirar durante a preparação.

Apesar da orientação da produção para reduzir o ritmo e priorizar repouso, Cátia manteve a rotina de treinos, temendo que a pausa comprometesse o desempenho. A gravação da repescagem aconteceu na última quinta-feira (28), quando ela dançou o ritmo "rock retrô". Para evitar movimentos arriscados, montou um “plano B” com o professor, adaptando as últimas partes da coreografia e retirando o giro final. Mesmo com a estratégia, acabou eliminada, conforme o Uol.

Veja também

teaser image
Zoeira

Maquiador revela que Hytalo Santos dopou adolescente com remédio para dormir

A assessoria da artista não retornou os contatos feitos pelo Uol. A Globo, por sua vez, negou oficialmente a informação sobre a lesão e afirmou que a apresentadora segue participando normalmente da competição, cuja repescagem vai ao ar no próximo domingo (31).

Além de Cátia, que integrava o grupo C, disputaram a repescagem Allan Souza Lima, Richarlyson e Manu Bahtidão. Do grupo B, entraram Nicole Bahls, David Junior, Fernanda Paes Leme e Luan Pereira. Nesta etapa, pela primeira vez, os oito competidores se apresentaram em duplas. As duas piores formações são eliminadas.

Desafio pessoal

Antes da eliminação, Cátia disse em entrevista que aceitou o convite como um desafio pessoal e estava ciente da exposição, inclusive das críticas. “Nunca tinha me jogado de cabeça assim, em nada. Queria fazer outras coisas. Quando o Luciano Huck me ligou, não pensei duas vezes”, contou.

A participação da apresentadora no quadro também gerou especulações entre fãs sobre uma possível aproximação com a Globo para novos projetos. Embora negue qualquer negociação nesse sentido, Cátia não descarta a possibilidade. “É gostoso que as pessoas sintam falta de me ver na TV. São 31 anos de carreira, já mudei de emissora 10 vezes, e gosto desse contato, mesmo que seja para ouvir críticas. Eu sei que danço mal, por isso estou aprendendo”, afirmou.

Assuntos Relacionados
Cena de um filme com uma mulher em vestido preto e um homem em terno preto, segurando as mãos em um cenário teatral elegante com detalhes dourados.
Zoeira

TV Globo exibe 'O Destino de Júpiter' na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (29)

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (29) traz ação e fantasia para o público de casa

A. Seraphim
Há 10 minutos
Mulher com boné branco com escrito #JUSTIÇA e camiseta vermelha, ao fundo, uma pessoa segurando cartaz que diz 'YouTube não apague a nossa história', em campanha por justiça social.
Zoeira

YouTube exclui canal 'Bel para Meninas' e influenciadora anuncia protesto na Faria Lima, em SP

Jovem foi uma das citadas pelo youtuber Felca em vídeo sobre a "adultização" de crianças na internet

Paulo Roberto Maciel*
Há 1 hora
Cátia Fonseca participante da Dança dos Famosos
Zoeira

Cátia Fonseca sofre lesão em ensaios e deixa a Dança dos Famosos, diz site

A apresentadora de 56 anos teria sofrido uma luxação abaixo do seio esquerdo

Redação
Há 1 hora
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (29)

Candinho pede que Dita se afaste, e Asdrúbal alerta o amigo.

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (29)

Bia sai de casa e vai morar com o pai.

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (29)

Ivan mostra a Raquel o espaço onde ele irá abrir uma agência de viagens a custos acessíveis.

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (29)

Rangel afasta Palmeira de seus serviços.

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (29)

Tânia avisa a Sheila sobre a ligação.

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025
Montagem com duas imagens do mesmo homem, Hytalo Santos, vestindo um macacão de corrida vermelho com detalhes em preto e branco da marca
Zoeira

Maquiador revela que Hytalo Santos dopou adolescente com remédio para dormir

Hytalo e o marido dele, Israel Nata Vicente, seguem presos em uma penitenciária na Paraíba

Redação
29 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Agosto de 2025