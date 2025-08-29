Cátia Fonseca sofre lesão em ensaios e deixa a Dança dos Famosos, diz site

A apresentadora Cátia Fonseca foi eliminada da Dança dos Famosos 2025, quadro do "Domingão com Huck”, após sofrer uma lesão nos ensaios da fase de repescagem. Segundo apuração do Uol, a jornalista teve uma luxação abaixo do seio esquerdo, que causou dores intensas e dificuldades para respirar durante a preparação.

Apesar da orientação da produção para reduzir o ritmo e priorizar repouso, Cátia manteve a rotina de treinos, temendo que a pausa comprometesse o desempenho. A gravação da repescagem aconteceu na última quinta-feira (28), quando ela dançou o ritmo "rock retrô". Para evitar movimentos arriscados, montou um “plano B” com o professor, adaptando as últimas partes da coreografia e retirando o giro final. Mesmo com a estratégia, acabou eliminada, conforme o Uol.

Veja também Zoeira Maquiador revela que Hytalo Santos dopou adolescente com remédio para dormir

A assessoria da artista não retornou os contatos feitos pelo Uol. A Globo, por sua vez, negou oficialmente a informação sobre a lesão e afirmou que a apresentadora segue participando normalmente da competição, cuja repescagem vai ao ar no próximo domingo (31).

Além de Cátia, que integrava o grupo C, disputaram a repescagem Allan Souza Lima, Richarlyson e Manu Bahtidão. Do grupo B, entraram Nicole Bahls, David Junior, Fernanda Paes Leme e Luan Pereira. Nesta etapa, pela primeira vez, os oito competidores se apresentaram em duplas. As duas piores formações são eliminadas.

Desafio pessoal

Antes da eliminação, Cátia disse em entrevista que aceitou o convite como um desafio pessoal e estava ciente da exposição, inclusive das críticas. “Nunca tinha me jogado de cabeça assim, em nada. Queria fazer outras coisas. Quando o Luciano Huck me ligou, não pensei duas vezes”, contou.

A participação da apresentadora no quadro também gerou especulações entre fãs sobre uma possível aproximação com a Globo para novos projetos. Embora negue qualquer negociação nesse sentido, Cátia não descarta a possibilidade. “É gostoso que as pessoas sintam falta de me ver na TV. São 31 anos de carreira, já mudei de emissora 10 vezes, e gosto desse contato, mesmo que seja para ouvir críticas. Eu sei que danço mal, por isso estou aprendendo”, afirmou.