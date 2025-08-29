Diário do Nordeste
Maquiador revela que Hytalo Santos dopou adolescente com remédio para dormir

Hytalo e o marido dele, Israel Nata Vicente, seguem presos em uma penitenciária na Paraíba

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:11)
Zoeira
Legenda: O influenciador é paraibano e foi preso em São Paulo.
Foto: Reprodução/Polícia Civil de São Paulo

O maquiador Erick Neto, que trabalhou com Hytalo Santos em 2020, revelou que o influenciador deu remédios para fazer uma menor de idade dormir sem o consentimento dela. A fala aconteceu em entrevista ao programa "Profissão Repórter", da TV Globo.

Na ocasião, a menina estava com Hytalo em uma casa alugada, em São Paulo, e queria participar de um compromisso que não tinha permissão para ir. Segundo o maquiador, para que ela perdesse a noção do tempo, foi sugerida a ideia de deixá-la adormecida.

"O que Hytalo me passava era: 'Quando a gente for jantar, coloca uns três Dramin no suco dela, porque aí vai dar um sono nela e, quando ela dormir, a gente sai escondido'. Isso porque ela tinha muita vontade de ir para os lugares, mas não podia", explica o maquiador. O medicamento a base de dimenidrinato é usado para enjoo e tem a sonolência como um dos efeitos.

Procurada pelo programa, a defesa de Hytalo declarou que não tem conhecimento dos fatos e prefere não se manifestar.

A adolescente citada por Erick é uma das que aparecem no vídeo de denúncia contra a "adultização" de menores de idade publicado pelo influenciador Felipe Bressanim, mais conhecido como Felca. Ela começou a trabalhar com o Hytalo Santos aos 12 anos, e foi emancipada pelos pais aos 16.

No material exposto pelo youtuber, a jovem é vista com roupas curtas e realizando danças que a sexualizavam. Esses conteúdos eram compartilhados na internet e performados ao vivo em casas de show.

Conforme o ex-maquiador de Hytalo, ninguém sabia ao certo a idade da adolescente. "Uma hora [ela] tinha 15, em outra hora tinha 16. A menina claramente com cara de criança", relembra. "Na época, ele já fazia os conteúdos de dança, que a menina já estava sendo sexualizada. A roupa curta. E era um discurso de que ela gostava de usar", finaliza.

Hytalo Santos e o marido seguem presos

Hytalo e o marido dele, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, estão atualmente presos na Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, em João Pessoa, na Paraíba. O casal é investigado por tráfico humano e exploração sexual de adolescentes.

Os dois eram responsáveis por um grupo de adolescentes que gravava uma série de conteúdos para as redes sociais em condições insalubres, segundo ex-funcionários de Hytalo. Uma das adolescentes chegou a ficar grávida na casa utilizada como cenário das gravações, em João Pessoa.

Neste mês, após vídeo de denúncia do youtuber Felca, o caso ganhou repercussão e a prisão preventiva de Hytalo e Euro foi solicitada. Na última segunda-feira (25), um homem suspeito de ameaçar Felca de morte foi preso pela Polícia Civil de São Paulo em Olinda (PE).

Nas redes sociais, o secretário de segurança pública de São Paulo, Gabriel Derrite, afirmou que, além de produzir ameaças, o suspeito lucrava com a venda de conteúdos sexuais envolvendo menores de idade na Internet.

