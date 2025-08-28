Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Crepúsculo' retorna aos cinemas em comemoração ao aniversário de 20 anos da saga

Homenagem foi anunciada no perfil oficial da franquia no Instagram, que divulgou novo pôster

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
(Atualizado às 21:26)
Zoeira
Imagem da Bella e do Edward no filme Crepúsculo, para matéria sobre como o filme retornará aos cinemas em comemoração ao aniversário de 20 anos da saga
Legenda: Primeiro filme da saga "Crepúsculo" ficou marcado principalmente por sua fotografia em tons frios
Foto: Divulgação

Em comemoração ao aniversário de 20 anos da saga "Crepúsculo", os filmes da franquia voltarão a ser exibidos em cinemas dos Estados Unidos. Assim, entre os dias 29 de outubro e 2 de novembro, os fãs poderão reviver o emocionante drama entre Bella, Edward e Jacob

O anúncio foi oficializado nesta quinta-feira (28), por meio de uma publicação no perfil oficial da franquia. No entanto, na quarta-feira (27), eles já haviam compartilhado um pôster inédito, revelando que uma novidade estava por vir. 

Nos Estados Unidos, o primeiro livro da saga foi publicado em setembro de 2005, por isso, a comemoração de duas décadas. No entanto, o primeiro filme só foi lançado em 2008, virando rapidamente um grande sucesso entre o público adolescente e jovem adulto. 

Apesar de confirmarem a data nos cinemas estadunidenses, ainda não há informação se os filmes também serão reexibidos no Brasil.

Veja também

teaser image
Zoeira

Atriz da Saga "Crepúsculo", Ashley Greene lança podcast sobre os filmes

teaser image
Verso

Aclamação de Kristen Stewart em Veneza confirma que ela é mais do que a mocinha de ‘Crepúsculo’

Qual a história de 'Crepúsculo'?

A saga 'Crepúsculo', que marcou toda uma geração, é baseada em quatro livros de romances da autora estadunidense Stephenie Meyer. Os filmes de gênero fantasia e romance são protagonizados por Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner.

Nessa história, o público acompanha Isabella Swan, uma jovem tímida que se muda para a pacata cidade de Forks, para viver com o pai. Enquanto tenta se habituar à nova rotina na escola, logo descobre que existe um grupo de estudantes peculiares e atraentes. O mais novo, Edward Cullen, se torna seu colega de estudo em uma das aulas. 

Imagem da personagem Isabella Swan, interpretada por Kristen Stewart, na saga Crepúsculo, que volta aos cinemas nos Estados Unidos
Legenda: Isabella Swan vive um triângulo amoroso com Edward e Jacob
Foto: Divulgação

Inicialmente, ela não entende porque ele aparenta não gostar dela, até que descobre o maior segredo de Edward: ele é um vampiro. Já Jacob, seu amigo de infância, é um lobisomem.

Ao longo da trama, Bella precisa elaborar o amor que sente por Edward e por Jacob, enquanto lida com diversos perigos, inclusive ser perseguida por vampiros sanguinários. 

Qual a ordem dos filmes da saga 'Crepúsculo'?

Os filmes seguem a seguinte ordem:

  • Crepúsculo
  • Lua Nova
  • Eclipse
  • Amanhecer - Parte 1
  • Amanhecer - Parte 2

 

Assuntos Relacionados
Imagem da Bella e do Edward no filme Crepúsculo, para matéria sobre como o filme retornará aos cinemas em comemoração ao aniversário de 20 anos da saga
Zoeira

'Crepúsculo' retorna aos cinemas em comemoração ao aniversário de 20 anos da saga

Homenagem foi anunciada no perfil oficial da franquia no Instagram, que divulgou novo pôster

Beatriz Rabelo
Há 53 minutos
Fernanda Valença relatou nas redes sociais como foi visitar Oruam
Zoeira

Noiva de Oruam diz que rapper segue fazendo músicas na prisão

Fernanda Valença relatou que o artista está se cuidando e mantém a fé, apesar das dificuldades dentro da penitenciária

Redação
Há 1 hora
Michele anunciou a separação de Bruno nas redes sociais
Zoeira

Michelle Lenhardt e Bruno Fratus terminam casamento

Casal se separa após mais de dez anos juntos

Redação
Há 1 hora
Felca estampa capa da nova edição da ELLE Men Brasil; veja
Zoeira

Felca estampa capa da nova edição da ELLE Men Brasil; veja

Influenciador ganhou destaque nacional após repercutir a pauta da ‘adultização’

Redação
Há 1 hora
O diretor Jay Vaquer homenageou Bia Lomelino
Zoeira

Atriz Bia Lomelino morre aos 25 anos

Artista construiu carreira no teatro musical

Redação
Há 2 horas
Diva Gomes ao lado de Manoel Gomes
Zoeira

Diva Gomes, ex de Manoel Gomes, pede na Justiça reconhecimento de união e divisão de bens

A Ação de Reconhecimento de União Estável está em processamento junto à 2ª Vara de Família e Sucessões de Praia Grande, em São Paulo

Bergson Araujo Costa
Há 2 horas
Cora era uma mulher branca, idosa e de cabelos loiro claros. Na foto, ela está maquiada com batom vermelho e na frente de fitas coloridas
Zoeira

Morre a influencer Coracy Arantes, aos 82 anos

Ela estava internada em São Paulo para tratar uma crise da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

Redação
28 de Agosto de 2025
Cena de dois personagens com tubos de oxigênio no nariz, em uma cena emocional, de Close, do filme 'Depois do Vento', mostrando conexão e esperança.
Zoeira

TV Globo exibe 'A Cinco Passos de Você' na 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (28)

A 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (28) traz romance e paixão para o público de casa

A. Seraphim
28 de Agosto de 2025
Imagem mostra Faustão com ambiente hospitalar ao fundo ilustrando alta hospitalar recebida por ele em 28 de agosto de 2025
Zoeira

Faustão recebe alta após mais de 3 meses internado em São Paulo; saiba próximos passos do tratamento

Nesse período, o artista teve que ser submetido a dois transplantes e chegou a ser mantido na UTI

Carol Melo
28 de Agosto de 2025
Imagem de três personagens em estilos diferentes: uma mulher com visual de cantora, um homem com traje formal colorido e uma mulher com cabelo vermelho e figurino teatral. Foco em diversidade de looks e estilos artísticos.
Zoeira

Lollapalooza Brasil 2026 terá shows de Sabrina Carpenter e Chappell Roan; confira o line-up

Festival acontecerá entre os dias 20, 21 e 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Redação
28 de Agosto de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (28)

Dita desconfia de Cunegundes.

A. Seraphim
28 de Agosto de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (28)

Mascarado salva Lisa de ser atropelada.

A. Seraphim
28 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (28)

Raquel despreza Maria de Fátima.

A. Seraphim
28 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (28)

Leo tenta se defender das acusações de Jaques, mas não encontra a carteira do empresário onde deixou.

A. Seraphim
28 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (28)

Bruno convida Joyce para viajar com ele.

A. Seraphim
28 de Agosto de 2025
Cenas de Taís Araújo como Raquel vendendo sanduíches na praia em Vale Tudo
Zoeira

Taís Araújo aponta frustração e tristeza após mudanças de Raquel em Vale Tudo: 'Recebi com um susto'

Atriz falou, pela primeira vez, sobre críticas do público com a volta de Raquel à pobreza na trama

Redação
28 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (28/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (28/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (28/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (28/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Agosto de 2025