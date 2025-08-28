'Crepúsculo' retorna aos cinemas em comemoração ao aniversário de 20 anos da saga

Em comemoração ao aniversário de 20 anos da saga "Crepúsculo", os filmes da franquia voltarão a ser exibidos em cinemas dos Estados Unidos. Assim, entre os dias 29 de outubro e 2 de novembro, os fãs poderão reviver o emocionante drama entre Bella, Edward e Jacob.

O anúncio foi oficializado nesta quinta-feira (28), por meio de uma publicação no perfil oficial da franquia. No entanto, na quarta-feira (27), eles já haviam compartilhado um pôster inédito, revelando que uma novidade estava por vir.

Nos Estados Unidos, o primeiro livro da saga foi publicado em setembro de 2005, por isso, a comemoração de duas décadas. No entanto, o primeiro filme só foi lançado em 2008, virando rapidamente um grande sucesso entre o público adolescente e jovem adulto.

Apesar de confirmarem a data nos cinemas estadunidenses, ainda não há informação se os filmes também serão reexibidos no Brasil.

Qual a história de 'Crepúsculo'?

A saga 'Crepúsculo', que marcou toda uma geração, é baseada em quatro livros de romances da autora estadunidense Stephenie Meyer. Os filmes de gênero fantasia e romance são protagonizados por Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner.

Nessa história, o público acompanha Isabella Swan, uma jovem tímida que se muda para a pacata cidade de Forks, para viver com o pai. Enquanto tenta se habituar à nova rotina na escola, logo descobre que existe um grupo de estudantes peculiares e atraentes. O mais novo, Edward Cullen, se torna seu colega de estudo em uma das aulas.

Legenda: Isabella Swan vive um triângulo amoroso com Edward e Jacob Foto: Divulgação

Inicialmente, ela não entende porque ele aparenta não gostar dela, até que descobre o maior segredo de Edward: ele é um vampiro. Já Jacob, seu amigo de infância, é um lobisomem.

Ao longo da trama, Bella precisa elaborar o amor que sente por Edward e por Jacob, enquanto lida com diversos perigos, inclusive ser perseguida por vampiros sanguinários.

Qual a ordem dos filmes da saga 'Crepúsculo'?

Os filmes seguem a seguinte ordem: