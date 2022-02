Atriz da Saga "Crepúsculo", Ashley Greene lança podcast sobre os filmes

Ashley Greene, que interpretou a personagem Alice Cullen nos filmes da "Saga Crepúsculo", está lançando um podcast para falar de assuntos relacionados aos longas. Nas redes sociais, a atriz dividiu o lançamento com os fãs. O "The Twilight Effect" ("O Efeito Crepúsculo") é apresentado pela atriz e por Melanie Howe, sua amiga.

"Estou animada em FINALMENTE poder compartilhar que eu sou apresentadora de um podcast sobre todas as coisas de #Crepúsculo chamado O Efeito Crepúsculo com uma das minhas melhores amigas", escreveu. A atriz ainda compartilhou que estão trocando momentos de bastidores com os colegas de elenco e em contato com "toneladas de fãs".

A SAGA CREPÚSCULO

Os filmes foram adaptados da série de livros "Crepúsculo", de Stephenie Meyer, e narram o romance entre os estudantes Bella Swan e Edward Cullen, interpretados, respectivamente, por Kristen Stewart e Robert Pattinson. Edward é vampiro e a estudante se envolve com o imortal, sempre com a ajuda e proteção do amigo Jacob, interpretado por Taylor Lautner.

O primeiro filme da série foi um sucesso e somente no fim de semana de estreia arrecadou o dobro do orçamento da produção, cerca de US$ 69 milhões, aproximadamente R$ 354 milhões. O estouro do longa se prolongou em mais quatro filmes: "Lua Nova", "Eclipse", "Amanhecer - Parte 1" e "Amanhecer - Parte 2".