Deborah Evelyn posta foto com ex-marido, falecido ano passado, e colegas famosos cometem gafe

A atriz Deborah Evelyn, de 58 anos, compartilhou, na madrugada desta sexta-feira (26), fotos do casamento com Detlev Schneider, alemão com quem foi casada e morreu vítima de um câncer no ano passado. A postagem, no entanto, confundiu muitos amigos famosos e fez com que eles cometessem gafes em seus comentários.

"Casei com o amor da minha vida, com o homem dos meus sonhos", escreveu Deborah em português na legenda. Ela disse ainda em alemão: "Sinto sua falta, meu querido. Sinto sua falta todos os dias".

"Que lindos! Muito amor e felicidade para vocês", desejou a colega Helena Ranaldi. "Parabéns! Seja muito feliz", escreveu a apresentadora Adriane Galisteu.

Legenda: A jornalista Fátima Bernades foi uma das famosas que cometeu a "gafe" na publicação da atriz Foto: Reprodução/Instagram

"Felicidades", disse o ator Carmo Dalla Vecchia. "Parabéns pra vocês. Muitas felicidades!", desejou a apresentadora Fátima Bernardes.

Em resposta ao comentário da jornalista, uma seguidora orientou que ela lesse outra vez a legenda da atriz. "Até você? Leia a tradução pelo amor de Deus", pediu.

Legenda: Heloísa Perissé desejou "felicidades" a atriz Foto: Reprodução/Instagram

A amiga Heloisa Périssé também desejou felicidades. "Que linda", completou. Uma seguidora retrucou: "Meu anjo, ele faleceu".

"Débora, aconteceu alguma coisa?", perguntou Elizabeth Savala. A também atriz Virginia Cavendish comentou um emoji comemorando e celebrou o amor dos dois.

Legenda: Sergio Marone cometeu a "gafe" na publicação da atriz nesta sexta-feira (26) Foto: Reprodução/Instagram

Já Sergio Marone deixou o desejo de felicidades á "mana". "São lembranças apenas. Ele faleceu", disparou um seguidor na resposta.

Outros diversos colegas de profissão deixaram mensagens felicitando o casal. Nas respostas, fãs pediram para que os famosos editassem os comentários.

Outros foram mais radicais. "Quem veio ler os comentários dos 'amigos'? Será que foram ao velório?", perguntou um.

"Logo se vê o nível de amizade nessa profissão. A maioria comentando sem saber que é homenagem para o marido falecido", pontou outro.

Em dezembro de 2023, Deborah falou sobre a dificuldade em aceitar a morte em uma entrevista ao jornal O Globo. “Não estou fazendo mais nada a não ser trabalhar. É o que me faz levantar da cama”, afirmou ela na época.