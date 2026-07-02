Cigano prevê jogo desleal entre Brasil e Noruega no domingo (5): 'Vão tentar passar a perna'

Não tem jeito, Copa do Mundo para os brasileiros é sempre de expectativa, torcida e até preocupação. Para o próximo confronto, que acontece no domingo (5), entre Brasil e Noruega, as especulações sobre o resultado e se a seleção avançará para as Oitavas de Final do torneio já começaram. Segundo o cigano e cartomancista Phellipe Colle, a apreensão é mais do que válida. "Deve acontecer alguma coisa aí que vão tentar passar a perna nos nossos brasileiros", afirma.

Na leitura do baralho cigano, Phellipe explica que a tendência não é negativa para a seleção brasileira, mas alguns pontos podem preocupar nesse caminho até a passagem para as Quartas de Final. Segundo ele, que ficou conhecido nacionalmente pelas previsoes no BBB 26, no entanto, a previsão não é exata e as coisas podem mudar até o resultado final da partida.

"As cartas que vieram sobre o jogo foram a Cobra, a Árvore e a Criança. A carta da cobra fala de um jogo bem desleal, fala muito de falsidade, muito de traição também. Então não vai ser um jogo muito legal", apontou ele.

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No contexto de uma disputa de futebol, Phellipe aposta que podem "tentar passar a pena nos brasileiros", mas tudo deve ser definido pela postura dos atletas dentro do jogo.

"A carta da criança fala de um jogo em que, muitas vezes, vão deixar passar batido algumas oportunidades; simplesmente vão passar e eles vão perder. É como se eles fossem ser imaturos, como se eles fossem ser imprudentes. No finzinho, acredito que vai ter algum resultado pela carta da árvore ou talvez tenha acréscimos. E podemos até, quem sabe, ir para os pênaltis por conta da carta da cobra", adianta o consultor de Ana Paula Renault, vencedora do BBB26.

Caminho do Brasil na Copa do Mundo

Se tudo der certo para o Brasil, como já é esperado por milhares de torcedores, o caminho não deve ser tão simples até a disputa final pela taça. Quando o questionamento para o baralho cigano é este, as cartas devolvem com a Cruz e a Aliança, representando certa dificuldade, mas também uma "luz no fim do túnel".

"Caso a gente avance para as quartas, será que vamos para a final? Olha, vai ser com muito sacrifício, com muito esforço, com muito sangue, suor. Vai ser na base da raça mesmo. A dificuldade está tamanha, tal qual França com o Brasil, tal qual a Argentina com o Brasil. A carta da Cruz demonstra que, se isso ocorrer, será com um peso à altura e vai ser bem sacrificante", reforça.

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O momento, no entanto, não é para desmerecer a "amarelinha". "A carta da Aliança que ela traz um aspecto positivo. Nós não podemos perder a fé, porque ela fala dos nossos compromissos, das nossas seguranças, das nossas firmezas. Então, temos que ter fé de que o Brasil vai ganhar, porque chance existe, mas não vai ser fácil", finaliza.

Destaques brasileiros na Copa

Além de resultado, inclusive, os brasileiros não devem passar despercebidos até o fim do torneio. Diversos jogadores são retratados como destaque quando o baralho aponta sobre determinados "brilhantismos pessoais" ao longo das partidas.

Para Phellipe Cole, os nomes de Vinícius Jr. e Neymar estão entre eles, já que a tendência vista no baralho cigano é de que o talento pessoal deles se sobressaia em momentos cruciais.

Sobre Neymar, ele conta, as cartas da Estrela e da Lua apontam um destaque, mas com certo cuidado. "A tendência é que o brilho dele venha por uma pressão emocional. Então, acredito que ele deve estar sofrendo tanto que vai ter um estalo positivo e, consequentemente, uma ação positiva. Ele vai ter o brilho dele no momento certo, na hora certa", diz.

Legenda: Neymar deve se destacar no momento oportuno durante a Copa do Mundo. Foto: STEFAN KOOPS / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP.

Já Vini, que já decidiu para o Brasil em jogos anteriores, o destaque positivo é quase algo certo. Segundo ele, as cartas do Envelope, dos Lírios e da Mulher demonstram tudo isso.

"Acredito que o Vini Júnior se destaque mais, porque a carta dos Lírios fala de alguém que está um pouco mais pacífico no falar, porém no agir é um pouco mais maduro, é um pouco mais consciente, então vejo ele nisso", conclui.

Os caminhos estão aí, como demonstram as cartas, mas qualquer tipo de torcida será válida. "Nós não podemos é desistir", garante Phellipe. Resta, agora, que a seleção brasileira faça a parte que lhe cabe para tudo dar certo.