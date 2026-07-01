Bruno Guimarães iguala recorde de assistências na Copa do Mundo neste século

Jogador tem recebido elogios do técnico Carlo Ancelotti

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
01 de Julho de 2026 - 21:24
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Legenda: Bruno Guimarães, jogador da Seleção.
Foto: Nelson Terme/CBF
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Bruno Guimarães atingiu uma marca importante na vitória por 2 a 1 sobre o Japão. O jogador deu o passe para o gol de Gabriel Martinelli, que garantiu a vaga do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Assim, ele chegou a quatro assistências em uma única edição da competição neste século. As seleções se enfrentaram na segunda-feira (29).

O camisa 8 igualou ao recorde de outros três atletas: Michael Ballack (Alemanha) na Copa de 2002, Totti (Itália) no Mundial de 2006 e Juan Cuadrado (Colômbia), na edição de 2014. Em 2026, ele é superado apenas por Olise, da França, que tem cinco assistências. 

“Bruno é um jogador muito importante, muito contínuo no jogo, sempre tem muito boa participação defensiva e ofensivamente. Deu uma assistência fantástica, estou muito feliz porque Bruno tem um coração muito grande”, destacou o técnico Carlo Ancelotti. 

Guimarães deu assistência para o gol de Vini Jr na estreia contra o Marrocos, ainda na fase de grupos. Diante da Escócia, serviu novamente o camisa 7 da seleção. Também assistiu Matheus Cunha na vitória por 3 a 0. Diante do Japão, nos acréscimos, na segunda fase da disputa, encontrou Martinelli bem posicionado na área e viu outro gol acontecer. 

A Seleção Brasileira volta a campo no domingo (5), quando enfrenta a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo será no Estádio de Nova Jersey, a partir das 17h (de Brasília).

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