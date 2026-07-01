Bélgica vence Senegal na prorrogação e avança às oitavas de final da Copa do Mundo

Bélgica e Senegal fizeram um jogo emocionante na segunda fase da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (1), as equipes entraram em campo no Estádio Seattle Field. Depois de abrir vantagem de 2 a 0, o grupo senegalês sofreu o empate na reta final da partida. Na prorrogação, em cobrança de pênalti, Tielemans desempatou e garantiu a vaga dos belgas nas oitavas de final da competição em 2026. A Bélgica vai enfrentar o vencedor do jogo entre Estados Unidos e Bósnia Hezergovina.

Como foi o jogo?

Um primeiro tempo em que Senegal levou perigo nos minutos iniciais, com Trossasrd, que finalizou e deu um susto na defesa belga. Os senegaleses tiveram nova chance com Sarr, que aproveitou falha de Courtouis e chutou sem equilíbrio e mandou a bola na trave.

Gana Gueye teve oportunidade e bateu de primeira para a defesa do goleiro belga. A primeira chance da Bélgica veio aos 17 minutos, com De Bruyne, que avançou na direção do gol e mandou para fora. Pouco depois, a seleção africana balançou as redes com Diarra. O volante aproveitou a sobra de bola para completar para abrir o placar.

Na segunda etapa, Senegal manteve a pressão ofensiva. Ndiaye chutou rasteiro e mandou para fora. A equipe ampliou a vantagem aos cinco minutos, com Ismaila Sarr. Após receber lançamento, escapou da marcação e chutou forte para fazer o 2 a 0.

A Bélgica fez mudanças para tentar se recuperar. Do outro lado, o adversário se fechou na defesa. Castagne e Tielemans tiveram boas chances. Courtois seguiu salvando a trave até Lukaku descontar para os belgas aos 40 minutos. Pouco depois, o empate veio em cabeceio de Tielemans.

Na prorrogação, Senegal fez mudanças e não manteve o ritmo de jogo. Do outro lado, os belgas falharam na finalização. Depois de um primeiro tempo sem alterações no marcador, Tieelemans sofreu pênalti na última etapa. A arbitragem confirmou após revisão no VAR. Ele mesmo cobrou e converteu para garantir a vitória dos belgas por 3 a 2.

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Veja como foi o tempo real: