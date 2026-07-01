Copa do Mundo Dia #20: Noruega, França e México avançam às oitavas; veja os resultados

Mais três jogos da segunda fase da Copa do Mundo de 2026 foram realizados nesta terça-feira (30). Noruega, França e México garantiram vaga nas oitavas de final da competição e já estão de olho nos possíveis adversários. Confira o resumo do dia.

Noruega 2 - 1 Costa do Marfim

Num duelo de muita imposição física, a Noruega superou a Costa do Marfim e está nas oitavas da competição. Nusa e Haaland marcaram para os europeus, enquanto Diallo descontou para a seleção africana. A seleção vai enfrentar o Brasil na próxima fase. O duelo será no domingo (5), a partir das 17h (de Brasília).

A Seleção Brasileira nunca venceu os noruegueses. As equipes já se enfrentaram quatro vezes: foram duas vitórias da Noruega e dois empates. Três jogos amistosos e um na fase de grupos da Copa do Mundo de 1998, quando a Canarinho foi derrotada.

França 3 - 0 Suécia

Mbappé conduziu a França na vitória por 3 a 0 diante da Suécia. O camisa 10 marcou dois gols e Barcola fez o outro. As equipes se enfrentaram no Estádio de Nova Jersey.

Com o resultado, a equipe de Didier Deschamps avança às oitavas da competição, eliminando os suecos. No próxima fase, os franceses enfrentam o Paraguai.

México 2 - 0 Equador

Diante de mais de 80 mil torcedores, o México venceu o Equador por 2 a 0. A seleção nunca perdeu uma partida da competição no Estádio Azteca na história.

Com gols de Quiñones e Raúl Jiménez, os donos da casa deram mais um passo importante. Há 40 anos a seleção não chegava a um quinto jogo em Copas. Na próxima fase, a equipe vai enfrentar Inglaterra ou Congo.