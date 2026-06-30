México vence o Equador, avança às oitavas da Copa do Mundo e mantém invencibilidade no Azteca

Diante de sua torcida, o México garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A seleção nunca perdeu uma partida da competição no Estádio Azteca na história.
Com gols de Quiñones e Raúl Jiménez os donos da casa superaram o Equador por 2 a 0. Há 40 anos a seleção não chegava a um quinto jogo em Copas. Na próxima fase, a equipe vai enfrentar Inglaterra ou Congo.
Como foi o jojgo?
primeiro tempo foi de dominância do México. Gilberto Mora, de apenas 17 anos, teve boas chances e quase abriu o placar. A pressão mexicana seguiu com Romo e Raúl Jímenez. O Equador reagiu em jogada de Hincapié, que tenta achar Enner Valencia, mas o lance é interrompido pela zaga adversária.
Em novo lance, Gonzalo Plata escapou da marcação de três e puxou contra-ataque. Yeboah recebeu a bola, chegou na área, saiu do zagueiro e chutou forte. O goleiro mexicano fez a defesa, viu a bola bater na trave. Foi o mais perto que os equatorianos chegaram de balançar as redes.
Aps 21 minutos, Alvarado recebeu a bola no meio e lançou para Quiñones. O atacante dominou a bola, foi até a área e mandou um chutão para abrir o placar no Azteca. Aos 30 veio o segundo, com Raúl Jímenez. Ele aproveitou erro de Ordoñez, ficou com a bola e tocou para Quiñones. O companheiro devolveu em belo passe para ele ampliar e garantir o 2 a 0 para o México até o intervalo.
Na segunda etapa, os equatorianos voltaram com diversas mudanças e buscaram levar perigo ao gol adversário. Com vantagem, o México se fechou na defesa para controlar o resultado. Os anfitriões também buscaram ampliar os número do marcador. Montes teve ótima chane e foi parado por Galindez.
Em contra-ataque, Pineda quase ampliou em jogada de Giménez. Nos acréscimos, ele teve outra chance e chutou, mas mandou por cima da trave. A equipe segurou o resultado de 2 a 0 e garantiu vaga nas oitavas da competição.