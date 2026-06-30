Mbappé marca dois gols, França vence a Suécia e avança às oitavas da Copa do Mundo

Mbappé brilhou mais uma vez e conduziu a França na vitória por 3 a 0 diante da Suécia, na segunda fase da Copa do Mundo. O camisa 10 marcou dois gols e Barcola fez o outro. As equipes se enfrentaram nesta terça-feira (30), no Estádio de Nova Jersey.

Com o resultado, a equipe de Didier Deschamps avança às oitavas da competição, eliminando os suecos. No próxima fase, a equipe enfrenta o Paraguai.

Como foi o jogo?

A Suécia iniciou dando um susto na trava adversária, com Isak. Depois em lance com Stroud. Os franceses responderam em chute de Digne, que arriscou de fora da área, mas viu o goleiro fazer a defesa. Mbappé também apareceu, mas ficou em Zetterstrom.

O craque francês chegou a balançar as redes aos 19 minutos, mas a arbitragem viu impedimento no lance. As chances se alternaram entre as seleções mas, na reta final do primeiro tempo, os franceses aumentaram a pressão em jogadas de perigo com Mbappé, Rabiot e Olise.

Izak ainda apareceu novamente para levar perigo ao gol da França, mas sem sucesso. Depois de muito tentar, a Les Bleus abriu o placar com Mbappé. O camisa 10 driblou o marcador e chutou para fazer o primeiro da seleção. Assim, a França foi com vantagem de 1 a 0 para o intervalo.

Na volta do intervalo, a França buscou ampliar o marcador e conseguiu. Aos 7 minutos, Olise encontrou Barcola, que recebeu a bola dentro da área e balançou as redes para fazer o segundo da sua equipe.

Koundé e Olise tiveram chances, mas não converteram. Apática, a Suécia fez substituições para tentar reduzir a desvantagem. Sem sucesso. Viu o camisa 10 da França fazer o segundo dele e o terceiro da equipe. Aos 28 minutos, Olise deu o passe para Mbappé, que chutou e fez o 3 a 0.

Os suecos ainda tentaram diminuir com Gyokeres, nos minutos finais, mas ficaram na defesa de Maignan. Assim, o placar se manteve em 3 a 0, e os franceses garantiram a vitória e a vaga nas oitavas de final da competição.