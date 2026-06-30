Raphinha retorna aos treinos da Seleção e aumenta chances de enfrentar a Noruega

O atacante Raphinha voltou a treinar com a Seleção Brasileira nesta terça-feira (30), em Nova Jersey. O grupo iniciou a preparação para enfrentar a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogador não participava de atividades no campo desde a partida contra o Haiti, quando sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Apesar de a CBF não ter divulgado uma estimativa do retorno do jogador, que é titular do time de Ancelotti, Raphinha poderá retornar para o duelo diante da Noruega.

O camisa 11 realizou trabalhos na academia, com reforço muscular, e já iniciou transição. Ele realizou treinos leves. A informação é do ge.

O jogador sentiu dores na coxa ainda no primeiro tempo da partida contra o Haiti, na fase de grupos da competição. Com a lesão confirmada, o atleta ficou de fora das partidas contra Escócia e Japão. Ele foi substituído pelo jovem Rayan.

A Seleção volta a campo no domingo (5), quando encara a Noruega nas oitavas de final da competição. A partida terá início às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium.