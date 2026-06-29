Com Japão eliminado, brasileiros lotam perfil de jogador que menosprezou a Seleção Brasileira

O Brasil venceu, de virada, o Japão por 2 a 1 no primeiro duelo de mata-mata da Copa do Mundo nesta segunda-feira (29). Com isso, a Seleção garantiu vaga nas oitavas de final e despachou os japoneses. O resultado fez com que diversos torcedores brasileiros lotassem de comentários uma rede social do atacante Kento Shiogai para zombar do jogador. Isso porque, dias antes, ele havia declarado que o "Brasil não é mais o mesmo de antigamente."

A frase soou como provocação aos jogadores da Seleção Brasileira. Marquinhos, capitão da equipe, viu como soberba do atleta reserva no Japão. Os brasileiros não perderam tempo e logo foram zoar com o atleta, que viu a equipe ser eliminada novamente nesta fase da competição.

"Boa viagem de volta para casa", escreveu um internauta numa das fotos de Shiogai.

O Brasil vai enfrentar o vencedor do jogo entre Costa do Marfim e Noruega. A seleção volta a campo no domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey.

VEJA ALGUNS COMENTÁRIOS:

Legenda: Brasileiros lotam perfil com comentários de zoação ao jogador japonês que menosprezou a Seleção. Foto: Jogada

Legenda: Brasileiros lotam perfil com comentários de zoação ao jogador japonês que menosprezou a Seleção. Foto: Jogada

Legenda: Brasileiros lotam perfil com comentários de zoação ao jogador japonês que menosprezou a Seleção. Foto: Jogada

Legenda: Brasileiros lotam perfil com comentários de zoação ao jogador japonês que menosprezou a Seleção. Foto: Jogada