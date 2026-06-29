Gabriel Martinelli celebra classificação do Brasil após gol da vitória: 'Não tenho palavras'

Seleção superou o Japão por 2 a 1 e eliminou time asiático da Copa do Mundo.

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
29 de Junho de 2026 - 16:49 (Atualizado às 17:50)
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Legenda: Gabriel Martinelli, jogador da Seleção Brasileira.
Foto: HAKAN AKGUN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP
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Autor do gol da virada do Brasil diante do Japão, Gabriel Martinelli entrou no segundo tempo para substituir Matheus Cunha.

O jogador balançou as redes aos 49 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória da Seleção por 2 a 1 nesta segunda-feira (29), em Houston. O jogador celebrou a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

"Não tenho palavras para descrever a alegria que está no meu coração ao ver todo o povo brasileiro feliz com a classificação. Ver a minha família, minha esposa, meu pai e minha mãe. Meus amigos.. . Não tenho como explicar o que sinto, a ficha só vai cair daqui a um tempo", afirmou o atleta em entrevista à Globo. 

"Falei outro dia com a minha família, que tinha acertado bola na trave e teria outra oportunidade. Graças a Deus hoje eu consegui fazer o gol. Estou muito feliz pelo time, que se doou o máximo. Sem palavras", completou.

O Brasil vai enfrentar o vencedor do jogo entre Costa do Marfim e Noruega. A partida será no domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey.

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