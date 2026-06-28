Copa do Mundo Dia #17: Todos os confrontos da 2ª Fase estão definidos; veja chaveamento até a final

O dia 17 da Copa do Mundo 2026 marcou o fim da 1ª Fase e a definição dos 16 confrontos da 2ª Fase, a primeira eliminatória. É a maior fase de mata-mata da história das Copas do Mundo, já definido também o chaveamento até a decisão.

Veja confrontos e chaveamento:

Legenda: Chaveamento da Copa do Mundo 2026 até a final Foto: Arte Jogada

Análise do mata-mata

De um lado, o esquerdo, estão seleções fortíssimas, como França, Alemanha, Holanda, Espanha, Portugal, além de potenciais surpresas, como Marrocos, Croácia e Estados Unidos.

Dificilmente o finalista da Copa não sairá destes 8, com favoritismo para França e Espanha, que podem se cruzar nas semifinais.

Do lado direito, está o Brasil, mas a Seleção Brasileira tem adversários complicados em seu chaveamento, como Inglaterra (possível rival nas quartas), além da Argentina (em uma possível semifinal).

Antes disso, Japão nas 16 avos, Noruega ou Costa do Marfim nas Oitavas não são adversários fáceis, mas acessíveis.

Sem dívida o chaveamento do lado direito, onde está o Brasil, possui menos seleções fortes, abrindo caminho para a Seleção Brasileira até as quartas.

O caminho da Argentina é em tese tranquilo até a semifinal. Até lá, a equipe só tem pela frente os seguintes adversários: Cabo Verde, Egito ou Austrália, Suiça ou Argélia, Colômbia ou Gana. Nada mal para a atual campeã..