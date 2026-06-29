De virada, Brasil vence Japão e avança às oitavas de final da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira está viva na luta pelo hexa. Maior campeão mundial, com cinco títulos, o Brasil venceu o Japão por 2 a 1, nesta segunda-feira (29), no NRG Stadium, em Houston, nos EUA, pela abertura do mata-mata, na fase 16 avos, com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli - Sano descontou, Assim, o time comandada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti avançou às oitavas de final e aguarda agora o próximo rival.
Pelo chaveamento, a equipe espera a definição do confronto entre Costa do Marfim x Noruega. Os países se enfrentam nesta terça-feira (30), em um embate no Dallas, nos EUA, às 14h (de Brasília).
Vale ressaltar que as oitavas já possuem data marcada. O embate está confirmado para domingo (5), às 16h, em Nova Jersey, EUA.
O jogo
A Seleção Brasileira iniciou com ritmo forte, tentando controlar a posse de bola diante de um Japão que mudou a postura: mais compacto, buscando o contra-ataque. Aos 13, a primeira grande chance de perigo: Casemiro encontrou passe em Matheus Cunha, que finalizou para defesaça de Suzuki.
Apesar da postura, foi a estratégia asiática que surtiu efeito aos 29. Danilo errou passe na saída de bola, sendo interceptado pelo volante Sano. O atleta arrancou com espaço e bateu no canto: 1x0.
O Brasil sentiu o impacto e se desorganizou taticamente em campo, apostando na finalização da intermediária sem maior perigo. Assim, o Japão administrou o placar parcial até o fim do 1º tempo. Entenda o que acontece se o jogo empatar e o que acontece se o Brasil perder para o time asiático.
Na volta do intervalo, o Brasil acionou Endrick e passou a atuar com quatro atacantes: 4-2-4. E tomou conta dos primeiros minutos, apostando na bola área. O primeiro perigo foi aos 6, com testada de Bruno Guimarães exigindo uma defesaça de Suzuki. Aos 8, em momento de pressão, um lance inacreditável com Casemiro. Ryan escorou para o volante cabecear forte e a defesa salvar na linha.
Já aos 10, o caminho funcionou. Gabriel Magalhães levantou na área para Casemiro empatar: 1x1. A virada quase ocorreu aos 12, quando Vini Júnior arrancou, passou por três e chutou a bola na trave, com leve desvio de Suzuki. Depois disso, o Japão ajustou a marcação, e a partida diminuiu o ritmo, com mais dificuldade para as investidas do Brasil.
O cenário de tensão cresceu, mas o Brasil seguiu melhor em campo. A recompensa, com muita emoção, aos 50 minutos: virada do Brasil com assistência de Bruno Guimarães para Gabriel Martinelli, que dominou na área e finalizou forte para garantir o placar de 2 a 1.
Escalações
- Brasil | Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães (Danilo Santos) e Lucas Paquetá (Endrick); Rayan, Matheus Cunha (Gabriel Martinelli) e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.
- Japão | Suzuki; Doan (Sugawara), Ito, Taniguchi, Tomiyasu e Nakamura (Junnosuke Suzuki); Sano, Junya Ito (Machino) e Kamada (Tanaka); Ueda e Maeda (Ogawa). Técnico: Hajime Moriyasu.
Brasil 2x1 Japão | Ficha técnica
- Competição: Copa do Mundo - 2ª fase do mata-mata, etapa 16 avos
- Data: 29 de junho, segunda-feira
- Horário: 14h (de Brasília)
- Local: NRG Stadium, em Houston, nos EUA
- Gols: Sano aos 29' 1T (0x1), Casemiro aos 10' 2T (1x1) e Gabriel Martinelli aos 50' 2T (1x2)
- Cartões amarelos: Casemiro e Danilo (Brasil); Junnosuke Suzuki, Sano e Kamada (Japão).
- Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)