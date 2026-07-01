Destaque do RD Congo, Wissa quase ficou cego e abandonou a carreira

Uma das principais estrelas da seleção da República Democrática do Congo na Copa do Mundo de 2026, o atacante Wissa quase abandonou o futebol por conta de um atentado. Em 2021, o atleta foi alvo de um ataque de ácido e precisou de uma cirurgia de emergência, com risco de perder a vida.

A situação ocorreu na França, quando ainda atuava pelo Lorient. Uma mulher encontrou o endereço, se dirigiu ao local e pediu um autógrafo. Ao abrir a porta, Wissa foi atingido com o líquido no rosto.

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A ação gerou queimaduras sérias nos olhos do jogador, que quase ficou cego. Assim, precisou de uma intervenção cirúrgica, ficou afastado e logo depois se transferiu para o Brentford, da Inglaterra.

A investigação da polícia francesa foi de que a ação era parte de uma tentativa de sequestro. Como sequela, Wissa precisou usar medicamentos pelo resto da vida, além de todo o trauma psicológico.

Campanha histórica

Atualmente, o atacante atua no Newcastle-ING. Na Copa do Mundo, marcou três gols em quatro jogos, sendo crucial na campanha histórica do país, que avançou ao mata-mata pela primeira vez.

Na fase de 16 avos, no entanto, os ‘Leopardos’ foram eliminados para a Inglaterra com derrota por 2 a 1, nesta quarta-feira (1º), nos EUA. A seleção até abriu o placar no 1º tempo com Cepenga e colocou bola na trave com Wissa, mas sofreu a virada na etapa final com dois gols de Harry Kane. Assim, se despediu com uma jornada positiva.