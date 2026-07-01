Destaque do RD Congo, Wissa quase ficou cego e abandonou a carreira

O atacante sofreu um ataque quando atuava na França em 2021

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
01 de Julho de 2026 - 15:30 (Atualizado às 15:44)
capa da noticia
Legenda: Wissa marcou três gols em quatro jogos na Copa do Mundo de 2026
Foto: Ronaldo Schemidt / AFP
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

Uma das principais estrelas da seleção da República Democrática do Congo na Copa do Mundo de 2026, o atacante Wissa quase abandonou o futebol por conta de um atentado. Em 2021, o atleta foi alvo de um ataque de ácido e precisou de uma cirurgia de emergência, com risco de perder a vida.

A situação ocorreu na França, quando ainda atuava pelo Lorient. Uma mulher encontrou o endereço, se dirigiu ao local e pediu um autógrafo. Ao abrir a porta, Wissa foi atingido com o líquido no rosto.

Veja também

Imagem da notícia: Inglaterra vira contra RD Congo e encara o México nas oitavas da Copa do Mundo
Jogada

Inglaterra vira contra RD Congo e encara o México nas oitavas da Copa do Mundo

A ação gerou queimaduras sérias nos olhos do jogador, que quase ficou cego. Assim, precisou de uma intervenção cirúrgica, ficou afastado e logo depois se transferiu para o Brentford, da Inglaterra.

A investigação da polícia francesa foi de que a ação era parte de uma tentativa de sequestro. Como sequela, Wissa precisou usar medicamentos pelo resto da vida, além de todo o trauma psicológico.

Campanha histórica

Atualmente, o atacante atua no Newcastle-ING. Na Copa do Mundo, marcou três gols em quatro jogos, sendo crucial na campanha histórica do país, que avançou ao mata-mata pela primeira vez.

Na fase de 16 avos, no entanto, os ‘Leopardos’ foram eliminados para a Inglaterra com derrota por 2 a 1, nesta quarta-feira (1º), nos EUA. A seleção até abriu o placar no 1º tempo com Cepenga e colocou bola na trave com Wissa, mas sofreu a virada na etapa final com dois gols de Harry Kane. Assim, se despediu com uma jornada positiva.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/futebol Esportes/futebol internacional Esportes/copa do mundo de futebol

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Ceará negocia contratação de goleiro Gabriel Vasconcelos, do Vitória-BA
Jogada

Ceará negocia contratação de goleiro Gabriel Vasconcelos, do Vitória-BA

O clube formalizou uma proposta de empréstimo até o fim da Série B

Alexandre Mota e Daniel Farias

Há 1 hora

Imagem da notícia Daniel Paulista relaciona 22 jogadores para estreia pelo Ceará; veja lista
Jogada

Daniel Paulista relaciona 22 jogadores para estreia pelo Ceará; veja lista

O Vovô encara o Goiás no sábado (4) pela Série B do Brasileiro

Alexandre Mota e Daniel Farias

Há 2 horas

Imagem da notícia Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (2)
Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (2)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 2 de julho de 2026

Liuê Góis

Há 2 horas

Imagem da notícia Ex-Fortaleza, Tuco Herrera é denunciado pelo MPCE por briga em condomínio do Eusébio
Jogada

Ex-Fortaleza, Tuco Herrera é denunciado pelo MPCE por briga em condomínio do Eusébio

O episódio ocorreu após a festa de virada de ano, em janeiro de 2026

Redação

Imagem da notícia Fortaleza x Ponte Preta na Série B: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações
Jogada

Fortaleza x Ponte Preta na Série B: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 16ª rodada da competição

Fernanda Alves

Imagem da notícia Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta quinta-feira (02/07): onde assistir e horário
Jogada

Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta quinta-feira (02/07): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta quinta-feira (2)

Liuê Góis