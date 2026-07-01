Inglaterra vira contra RD Congo e encara o México nas oitavas da Copa do Mundo

No sufoco, a Inglaterra venceu a República Democrática do Congo por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (1º), nos EUA, e seguiu viva na Copa do Mundo de 2026. Em campo, Cipenga abriu o placar, mas Harry Kane, o maior artilheiro da história da seleção inglesa, fez dois gols e virou o confronto.
Assim, os 'Três Leões' seguem no mata-mata e encaram agora o México. O duelo está marcado para domingo (5), às 21h (de Brasília), no Azteca, na Cidade do México.
O jogo
A seleção da República Democrática do Congo entrou em campo com uma formação diferente, no esquema 4-3-3, marcando em bloco baixo e tentando o contra-ataque. E a estratégia surtiu efeito logo nos primeiros minutos, aos 6, com Cipenga aproveitando uma transição para abrir o placar: 1x0.
Com o cenário favorável, entregou a bola aos ingleses, que tiveram dificuldade para atacar. A equipe não conseguiu se aproximar da área africana e insistiu na bola aérea, com uma grande oportunidade aos 29. Rice levantou na área para Bellingham cabecear no ângulo e exigir uma defesaça de Mpasi.
A pressão aumentou, com nova chance aos 35: Rashford bateu para Wan-Bissaka salvar em cima da linha. Apesar disso, quem quase marcou foram os “Leopardos”, com Wissa carimbando a trave aos 42. Na reta final do 1º tempo, a Inglaterra se lançou totalmente ao ataque e parou no arqueiro, que evitou gols de Bellingham e Harry Kane.
Na volta do intervalo, a Inglaterra adiantou as linhas e pressionou mais. Logo aos 6, Rashford avançou em velocidade, driblou a marcação e chutou cruzado, rasteiro, levando bastante perigo. Já aos 7, Bellingham chutou forte, Mpasi fez a defesa, e Mbemba conseguiu impedir a entrada no gol.
Para aumentar o ritmo, o técnico Thomas Tuchel também acionou Saka, Eze e Gordon no ataque. A recompensa pela agressividade veio aos 29, com Harry Kane. O camisa 9 aproveitou cruzamento de Gordon na área para empatar o confronto: 1x1. Assim, a etapa final tornou-se mais aberta e intensa.
O prêmio final também foi inglês, novamente com Kane, o maior artilheiro da história da seleção. Em movimento típico de centroavante, recebeu na área, fez o pivô e bateu forte no alto para virar: 1x2. Assim, os ingleses resistiram à pressão africana dos últimos minutos e garantiram a vitória e a manutenção no Mundial.
Escalações
- Inglaterra | Pickford; Spence (Eze), Konsa, Guéhi e O'Reilly; Declan Rice (Stones), Elliott Anderson e Bellingham; Rashford (Saka), Madueke (Gordon) e Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
- República Democrática do Congo | Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe e Masuaku (Joris Kayembe); Moutoussamy (Mayele), Mukau (Edo Kayembe), Sadiki e Mbuku (Elia); Wissa e Cipenga (Bongonda). Técnico: Sébastien Desabre.
Inglaterra 2x1 República Democrática do Congo | Ficha técnica
- Competição: Copa do Mundo - 2ª fase do mata-mata, etapa 16 avos
- Data: terça-feira, 1º de julho de 2026
- Horário: 13h (de Brasília)
- Gols: Cipenga aos 6' 1T (0x1), Harry Kane aos 28' 2T (1x1) e Harry Kane aos 40' 2T (2x1)
- Cartão amarelo: Bellingham (Inglaterra) e Sadiki (República Democrática do Congo)
- Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordânia)
- Assistentes: Mohammad Al-Kalaf (Jordânia) e Ahmad Al-Roalle (Jordânia)
- VAR: Khalid Alturais (Arábia Saudita)