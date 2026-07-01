Inglaterra vira contra RD Congo e encara o México nas oitavas da Copa do Mundo

O artilheiro Harry Kane marcou duas vezes para sacramentar o placar

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
01 de Julho de 2026 - 09:30 (Atualizado às 15:31)
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Legenda: O atacante Harry Kane marcou duas vezes para garantir a virada da Inglaterra na Copa do Mundo
Foto: Richard Pelham / AFP
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No sufoco, a Inglaterra venceu a República Democrática do Congo por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (1º), nos EUA, e seguiu viva na Copa do Mundo de 2026. Em campo, Cipenga abriu o placar, mas Harry Kane, o maior artilheiro da história da seleção inglesa, fez dois gols e virou o confronto.

Assim, os 'Três Leões' seguem no mata-mata e encaram agora o México. O duelo está marcado para domingo (5), às 21h (de Brasília), no Azteca, na Cidade do México.

O jogo

A seleção da República Democrática do Congo entrou em campo com uma formação diferente, no esquema 4-3-3, marcando em bloco baixo e tentando o contra-ataque. E a estratégia surtiu efeito logo nos primeiros minutos, aos 6, com Cipenga aproveitando uma transição para abrir o placar: 1x0.

Com o cenário favorável, entregou a bola aos ingleses, que tiveram dificuldade para atacar. A equipe não conseguiu se aproximar da área africana e insistiu na bola aérea, com uma grande oportunidade aos 29. Rice levantou na área para Bellingham cabecear no ângulo e exigir uma defesaça de Mpasi.

A pressão aumentou, com nova chance aos 35: Rashford bateu para Wan-Bissaka salvar em cima da linha. Apesar disso, quem quase marcou foram os “Leopardos”, com Wissa carimbando a trave aos 42. Na reta final do 1º tempo, a Inglaterra se lançou totalmente ao ataque e parou no arqueiro, que evitou gols de Bellingham e Harry Kane.

O atacante Cipenga abriu o placar para a República Democrática do Congo contra a Inglaterra
Legenda: O atacante Cipenga abriu o placar para a República Democrática do Congo contra a Inglaterra
Foto: Evrim Aydin / AFP

Na volta do intervalo, a Inglaterra adiantou as linhas e pressionou mais. Logo aos 6, Rashford avançou em velocidade, driblou a marcação e chutou cruzado, rasteiro, levando bastante perigo. Já aos 7, Bellingham chutou forte, Mpasi fez a defesa, e Mbemba conseguiu impedir a entrada no gol.

Para aumentar o ritmo, o técnico Thomas Tuchel também acionou Saka, Eze e Gordon no ataque. A recompensa pela agressividade veio aos 29, com Harry Kane. O camisa 9 aproveitou cruzamento de Gordon na área para empatar o confronto: 1x1. Assim, a etapa final tornou-se mais aberta e intensa.

O prêmio final também foi inglês, novamente com Kane, o maior artilheiro da história da seleção. Em movimento típico de centroavante, recebeu na área, fez o pivô e bateu forte no alto para virar: 1x2. Assim, os ingleses resistiram à pressão africana dos últimos minutos e garantiram a vitória e a manutenção no Mundial.

Escalações

  • Inglaterra | Pickford; Spence (Eze), Konsa, Guéhi e O'Reilly; Declan Rice (Stones), Elliott Anderson e Bellingham; Rashford (Saka), Madueke (Gordon) e Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
  • República Democrática do Congo | Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe e Masuaku (Joris Kayembe); Moutoussamy (Mayele), Mukau (Edo Kayembe), Sadiki e Mbuku (Elia); Wissa e Cipenga (Bongonda). Técnico: Sébastien Desabre.

Inglaterra 2x1 República Democrática do Congo | Ficha técnica

  • Competição: Copa do Mundo - 2ª fase do mata-mata, etapa 16 avos
  • Data: terça-feira, 1º de julho de 2026
  • Horário: 13h (de Brasília)
  • Gols: Cipenga aos 6' 1T (0x1), Harry Kane aos 28' 2T (1x1) e Harry Kane aos 40' 2T (2x1)
  • Cartão amarelo: Bellingham (Inglaterra) e Sadiki (República Democrática do Congo)
  • Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordânia)
  • Assistentes: Mohammad Al-Kalaf (Jordânia) e Ahmad Al-Roalle (Jordânia)
  • VAR: Khalid Alturais (Arábia Saudita)
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