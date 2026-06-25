Copa do Mundo: Vini Jr repete feito de Jairzinho, Romário, Ronaldo e Rivaldo; confira

Vini Jr tem estrela! O jogador do Brasil entrou para uma seleta lista ao marcar duas vezes diante da Escócia, nesta quarta-feira (24), em Miami. O camisa 7 marcou em todos os jogos da Seleção na Fase de Grupos, repetindo o feito de quatro campeões mundiais com a canarinho.

Antes, apenas Jairzinho (1970), Romário (1994), Ronaldo e Rivaldo (em 2002) conseguiram o feito. Todos terminaram as edições erguendo a taça da Copa.

Vini Jr soma quatro gols no Mundial de 2026. Ele balançou as redes no empate diante do Marrocos (1 a 1), no vitória em cima do Haiti (3 a 0) e duas vezes no 3 a 0 diante dos escoceses.

O primeiro diante dos escoceses veio seis minutos, Vini escapou do goleiro, ficou com a bola e tocou tranquilamente para o fundo das redes. Aos 48 minutos, o camisa 7 finalizou e fez o segundo dele e do Brasil ainda na etapa inicial.

Classificado como líder do Grupo A, o Brasil volta a campo na segunda-feira (29), no primeiro jogo de mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Japão, Holanda e Suécia são os possíveis adversários.