Vini Jr cumpre promessa a Ancelotti após gols pelo Brasil e cobra presente

Vini Jr marcou dois gols na vitória do Brasil por 3 a 0 diante da Escócia e segue como grande destaque do Brasil na Copa do Mundo de 2026. As equipes se enfrentaram nesta quarta-feira (24), em Miami, em jogo da última rodada do Grupo C. O camisa 7 voltou cumpriu promessa a Ancelotti e voltou a marcar de cabeça após quase dois anos. Agora, o técnico deve um presente ao jogador.

"Não estou preocupado com os números, mas em fazer meu trabalho o melhor possível para ajudar a seleção. Fico muito feliz pelos gols. Hoje teve até um gol de cabeça. Eu tinha prometido ao mister que faria, ele falou que era meio que impossível. E que ele me pagaria um presente. Vou esperar! São coisas que são marcas importantes. Fico feliz com isso, mas com os pés no chão, para seguir trabalhando e evoluindo para o próximo jogo", afirmou o jogador em entrevista ao Jornal Nacional.

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O jogador não marcava de cabeça desde 2024, no empate entre Valencia 2 - 2 Real Madrid. Vini Jr já soma quatro gols na Copa do Mundo e participou de seis dos sete marcados pelo Brasil. O atleta destacou a evolução do time comandado por Ancelotti.

"Foi o nosso jogo mais correto dentro da competição. Os jogos da primeira fase servem para isso, para você entender como vai ser a competição, jogar bem e ir melhorando os aspectos que erramos no primeiro jogo. Fizemos dois últimos jogos muito bons e isso eleva nossa confiança para o próximo", finalizou.

O Brasil avançou ao mata-mata do Mundial em primero do Grupo C. O grupo volta a campo na segunda-feira (29), quando aguarda o segundo colocado do Grupo E. A equipe pode enfrentar Japão, Holanda ou Suécia.