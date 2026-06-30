Messi aparece em nova campanha do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'

O jogador Lionel Messi, da Argentina, apareceu em um dos vídeos de divulgação do novo filme "Homem-Aranha: Um Novo Dia". A produção da Marvel tem estreia marcada para dia 30 de julho, e volta a abordar a história do herói Peter Parker.

No teaser, o ator Tom Holland aparece caracterizado de Peter Parker. Messi entra no estabelecimento e diz estar "procurando o Homem-Aranha". Neste momento, Peter sai de cena e retorna com a roupa do herói.

Messi ainda "voa" com Peter Parker pelas ruas de Nova York. Essa cena recria a capa de uma das edições clássicas do gibi.

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Qual a história do novo filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'?

O novo filme do Homem-Aranha será ambientado quatro anos após o que ocorreu em "Sem Volta Para Casa". Ao final da última produção, Peter Parker precisou apagar a memória daqueles que o conheciam, como MJ, interpretada por Zendaya, e Ned (Jacob Batalon).

No entanto, Peter voltar a enfrentar novos desafios quando uma onda de crimes começam a ocorrer em Nova York. Ele vai acabar se aliando ao Justiceiro Frank Castle e ao Hulk, Bruce Banner.