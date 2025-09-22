Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Tom Holland sofre acidente em set de filmagens de 'Homem Aranha: Um Novo Dia'

As gravações do novo filme foram pausadas para recuperação do ator

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:06)
Zoeira
Imagem do ator em premiere, olhando para câmera à direita. Homem branco, cabelo castanho ondulado usando terno marrom e gravata preta.
Legenda: Pai do ator afirma que o filho ficará afastado das filmagens "por algum tempo".
Foto: DFree/Shutterstock.

Tom Holland sofreu uma queda durante a gravação de uma cena de ação, na última sexta-feira (19), no set de "Homem Aranha: Um Novo Dia". Ele bateu a cabeça ao executar uma série de cenas de dublês e sofreu uma leve concussão. As informações são do jornal britânico Daily Mail e da revista americana Variety.

O ator foi levado ao hospital ainda durante a manhã de sexta, segundo um porta-voz do Serviço de Ambulância do Leste Inglês.

A recuperação do astro deve levar algumas semanas, o que acarretou uma pausa forçada nas gravações do novo filme do super-herói. Ninguém mais ficou ferido no incidente.

Dominic Holland, pai do ator, afirmou, durante um jantar beneficente, que o filho ficará afastado das filmagens "por algum tempo". Ainda segundo a Variety, a Sony, produtora do longa-metragem junto à Marvel Studios, deverá se reunir nesta segunda-feira (22) para elaborar um plano com os próximos passos da produção.

Veja também

teaser image
Zoeira

Quem matou Odete Roitman? Veja quem encontrará a personagem momentos antes de seu assassinato

teaser image
Zoeira

Alvaro e Lucas Leto são flagrados aos beijos em quiosque no Rio de Janeiro

"Homem Aranha: Um Novo Dia" é o quarto filme do amigão da vizinhança a ser estrelado pelo ator. As filmagens começaram no início de agosto, em Glasgow, na Escócia, com gravações de cenas externas. O longa-metragem está previsto para estrear nos cinemas em 31 de julho de 2026.

Assuntos Relacionados
JP Mantovani tinha 46 anos e era casado com Li Martins
Zoeira

Velório de JP Mantovani será restrito; família pede privacidade

Modelo, apresentador e marido da cantora Li Martins, ex-Rouge, morreu em acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo

Redação
Há 10 minutos
Anne-Marie, de 16 anos, em selfie no espelho ao lado da mãe, a modelo Schynaider Moura
Zoeira

Filha da modelo Schynaider Moura morre aos 16 anos

Adolescente morreu após sofrer uma parada cardíaca em São Paulo

Redação
Há 15 minutos
Imagem do ator em premiere, olhando para câmera à direita. Homem branco, cabelo castanho ondulado usando terno marrom e gravata preta.
Zoeira

Tom Holland sofre acidente em set de filmagens de 'Homem Aranha: Um Novo Dia'

As gravações do novo filme foram pausadas para recuperação do ator

Redação
Há 1 hora
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

Padre Lucas diz a Candinho que Dita, sendo uma mulher desquitada, não poderá se casar novamente.

A. Seraphim
Há 1 hora
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

Hélio pede Naná em casamento.

A. Seraphim
Há 1 hora
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

Odete mente para a polícia ao dizer que sofreu uma tentativa de assalto.

A. Seraphim
Há 1 hora
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

Leo deixa a fábrica.

A. Seraphim
Há 1 hora
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
Li Marttins e JP Mantovani e filha posam para foto em praia
Zoeira

Viúva de JP Mantovani, ex-Rouge Li Marttins homenageia marido e pede 'momento de paz e silêncio'

Casal teve uma filha e se preparava para oficializar o casamento em uma cerimônia

Redação
21 de Setembro de 2025