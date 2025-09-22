Tom Holland sofre acidente em set de filmagens de 'Homem Aranha: Um Novo Dia'

Tom Holland sofreu uma queda durante a gravação de uma cena de ação, na última sexta-feira (19), no set de "Homem Aranha: Um Novo Dia". Ele bateu a cabeça ao executar uma série de cenas de dublês e sofreu uma leve concussão. As informações são do jornal britânico Daily Mail e da revista americana Variety.

O ator foi levado ao hospital ainda durante a manhã de sexta, segundo um porta-voz do Serviço de Ambulância do Leste Inglês.

A recuperação do astro deve levar algumas semanas, o que acarretou uma pausa forçada nas gravações do novo filme do super-herói. Ninguém mais ficou ferido no incidente.

Dominic Holland, pai do ator, afirmou, durante um jantar beneficente, que o filho ficará afastado das filmagens "por algum tempo". Ainda segundo a Variety, a Sony, produtora do longa-metragem junto à Marvel Studios, deverá se reunir nesta segunda-feira (22) para elaborar um plano com os próximos passos da produção.

"Homem Aranha: Um Novo Dia" é o quarto filme do amigão da vizinhança a ser estrelado pelo ator. As filmagens começaram no início de agosto, em Glasgow, na Escócia, com gravações de cenas externas. O longa-metragem está previsto para estrear nos cinemas em 31 de julho de 2026.