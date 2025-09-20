Diário do Nordeste
Quem matou Odete Roitman? Veja quem encontrará a personagem momentos antes de seu assassinato

Odete será morta a tiros no quarto do Copacabana Palace nos próximos capítulos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Na primeira versão, Odete era assassinada por Leila, a esposa de Marco Aurélio
Legenda: Na primeira versão, Odete era assassinada por Leila, a esposa de Marco Aurélio
Foto: Reprodução/TV Globo

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, vários personagens serão vistos em circunstâncias suspeitas momentos antes da morte de Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch. As cenas se passarão no Copacabana Palace, onde a trama do crime ganhará novos desdobramentos.

Odete será assassinada a tiros no quarto do hotel, a arma será achada, a perícia será acionada e a investigação terá início. 

Pouco antes do assassinato, Odete aparecerá relaxando em uma espreguiçadeira na área da piscina do Copacabana Palace. No mesmo ambiente, César (Cauã Reymond), visivelmente nervoso, nadará enquanto observa discretamente a vilã. 

Paralelamente, Heleninha (Paolla Oliveira) surgirá vagando pelos arredores em condições precárias. No interior do hotel, Marco Aurélio (Alexandre Nero) visitará Odete em seu quarto para uma conversa reservada. Ao deixar o local, ele retornará para encontrar Leila (Carolina Dieckmann), que o aguardará ansiosa no corredor.

Outra presença marcante será a de Maria de Fátima (Bella Campos), que chegará ao Copacabana Palace e permanecerá no restaurante antes de subir até a porta do quarto de Odete. Ela será flagrada saindo do andar por Marco Aurélio e Leila, aumentando o clima de mistério.

Celina (Malu Galli), irmã da vítima, também aparecerá no hotel pouco antes da tragédia. Ela entrará no quarto de Odete e, ao sair, será vista por César e Olavo (Ricardo Teodoro) deixando as dependências do local, o que reforçará a lista de possíveis suspeitos.

Em outro momento, César cruzará novamente o caminho de Olavo no prédio vizinho. Nervoso, ele retornará ao Copacabana Palace e respirará fundo antes de se aproximar da porta do quarto de Odete, encerrando a sequência que antecede o crime.

 

