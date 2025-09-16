Cláudia Raia foi às redes sociais se desculpar por ter repreendido um fã com baixa acuidade visual no espetáculo "Cenas da Menopausa", em um teatro em São Paulo. Durante a performance, a atriz deu uma bronca no rapaz pedindo que ele parasse de olhar para o celular e retirasse os fones do ouvido.

Rodolfo, como foi identificado o espectador, estava, na verdade, utilizando um recurso de audiodescrição por meio de um aplicativo no celular.

"Ontem aconteceu um mal-entendido muito chato na sessão das 'Cenas da Menopausa'. Um espectador portador de deficiência com baixa acuidade visual, o querido Rodolfo, estava usando o recurso de audiodescrição pelo aplicativo, mas eu não fui avisada de que esse sistema estava funcionando. Acabei entendendo errado a situação toda e chamei a atenção dele", lamentou a artista. O caso repercutiu na internet.

Em vídeo publicado no Instagram no último domingo (14), Cláudia compartilhou ainda que pediu desculpas ao fã e convidou ele e os amigos a comparecerem a outra sessão da peça. "Combinei de usarmos essa situação para lembrar a todos que autodescrição é um recurso cada vez mais moderno e necessário de acessibilidade e que precisamos trazer esse assunto à tona sempre que possível", afirmou.

'Foi bem constrangedor'

Rodolfo é criador de conteúdo para pessoas com mobilidade reduzida e baixa acuidade visual. Ele experimentava pela primeira vez o sistema de audiodescrição via aplicativo quando foi repreendido pela atriz. "Foi bem constrangedor, porque as pessoas, inicialmente, julgaram que eu estava sendo desrespeitoso com os atores", relatou ele nas redes sociais.

"É tão importante ampliar o acesso das pessoas ao teatro. [...] Esse episódio mostra algo maior: a inclusão ainda é uma cortina que insiste em se fechar, não só no teatro, mas na vida em sociedade", acrescentou o influenciador. Ele, no entanto, afirmou que acolheu o pedido de desculpas de Cláudia Raia: "Aceitamos de coração".