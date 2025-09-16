Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cláudia Raia se desculpa por repreender espectador com deficiência visual em peça com audiodescrição

A atriz pediu que o rapaz parasse de olhar para o celular e retirasse os fones de ouvido durante o espetáculo "Cenas da Menopausa", em São Paulo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:15)
Zoeira
Montagem de fotos mostra Cláudia Raia à esquerda e Rodolfo à direita. Ela é uma mulher de meia idade, branca, com cabelos lisos castanhos e ele é um jovem loiro de barba rala
Legenda: Cláudia Raia afirmou que pediu desculpas a Rodolfo e o fã garantiu que perdoou a atriz
Foto: Globo/Divulgação e Reprodução/Redes Sociais

Cláudia Raia foi às redes sociais se desculpar por ter repreendido um fã com baixa acuidade visual no espetáculo "Cenas da Menopausa", em um teatro em São Paulo. Durante a performance, a atriz deu uma bronca no rapaz pedindo que ele parasse de olhar para o celular e retirasse os fones do ouvido.

Rodolfo, como foi identificado o espectador, estava, na verdade, utilizando um recurso de audiodescrição por meio de um aplicativo no celular.

"Ontem aconteceu um mal-entendido muito chato na sessão das 'Cenas da Menopausa'. Um espectador portador de deficiência com baixa acuidade visual, o querido Rodolfo, estava usando o recurso de audiodescrição pelo aplicativo, mas eu não fui avisada de que esse sistema estava funcionando. Acabei entendendo errado a situação toda e chamei a atenção dele", lamentou a artista. O caso repercutiu na internet.

Em vídeo publicado no Instagram no último domingo (14), Cláudia compartilhou ainda que pediu desculpas ao fã e convidou ele e os amigos a comparecerem a outra sessão da peça. "Combinei de usarmos essa situação para lembrar a todos que autodescrição é um recurso cada vez mais moderno e necessário de acessibilidade e que precisamos trazer esse assunto à tona sempre que possível", afirmou.

Veja também

teaser image
Zoeira

Mansão que foi cenário do filme 'Ainda Estou Aqui' é anunciada por R$ 18 milhões

teaser image
Zoeira

Preta Gil é eternizada em estátua ao lado do pai, em Copacabana

'Foi bem constrangedor'

Rodolfo é criador de conteúdo para pessoas com mobilidade reduzida e baixa acuidade visual. Ele experimentava pela primeira vez o sistema de audiodescrição via aplicativo quando foi repreendido pela atriz. "Foi bem constrangedor, porque as pessoas, inicialmente, julgaram que eu estava sendo desrespeitoso com os atores", relatou ele nas redes sociais.

"É tão importante ampliar o acesso das pessoas ao teatro. [...] Esse episódio mostra algo maior: a inclusão ainda é uma cortina que insiste em se fechar, não só no teatro, mas na vida em sociedade", acrescentou o influenciador. Ele, no entanto, afirmou que acolheu o pedido de desculpas de Cláudia Raia: "Aceitamos de coração".

Assuntos Relacionados
Homem brincando com cachorro raça Border Collie ao ar livre em campo durante o pôr do sol, demonstrando convivência e alegria entre humano e animal.
Zoeira

TV Globo exibe 'Juntos para Sempre' na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (16)

A 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (16) traz aventura e emoção para o público de casa

A. Seraphim
Há 10 minutos
Montagem de fotos mostra Cláudia Raia à esquerda e Rodolfo à direita. Ela é uma mulher de meia idade, branca, com cabelos lisos castanhos e ele é um jovem loiro de barba rala
Zoeira

Cláudia Raia se desculpa por repreender espectador com deficiência visual em peça com audiodescrição

A atriz pediu que o rapaz parasse de olhar para o celular e retirasse os fones de ouvido durante o espetáculo "Cenas da Menopausa", em São Paulo

Redação
Há 1 hora
Imagem de Robert Redford, um homem idoso com cabelo loiro e roupa formal preto, sorrindo em evento com vários flashes e pessoas ao fundo.
Zoeira

Morre Robert Redford, ator e cineasta norte-americano, aos 89 anos

O artista foi destaque em obras como 'Butch Cassidy' (1969) e 'Todos os Homens do Presidente' (1976)

Redação
Há 2 horas
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (16)

Candinho e Zulma decidem ir atrás de Samir e Jasmin.

A. Seraphim
16 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (16)

Ryan defende Kami do assediador.

A. Seraphim
16 de Setembro de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (16)

Todos na casa de Zeca comemoram o lançamento do primeiro disco dele.

A. Seraphim
16 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (16)

Tiago avisa a Odete que o aconteceu com o pai, e César estranha a atitude da mulher.

A. Seraphim
16 de Setembro de 2025
cantora preta gil, vestindo roupa branca
Zoeira

Preta Gil é eternizada em estátua ao lado do pai, em Copacabana

Obra de Francisco Pará foi inaugurada no Rio de Janeiro e celebra o legado da cantora na música

Redação
16 de Setembro de 2025
A casa da Urca foi cenário do filme
Zoeira

Mansão que foi cenário do filme 'Ainda Estou Aqui' é anunciada por R$ 18 milhões

O imóvel fica localizado na Urca, um dos bairros mais valorizados da Zona Sul do Rio de Janeiro

Redação
16 de Setembro de 2025
Valéria e João estão juntos há três anos, e viralizaram com o vídeo do pedido de casamento nas redes sociais
Zoeira

Namorado 'trava' durante pedido de casamento e ‘esquece’ como ajoelhar; assista

Em 24 horas, vídeo do pedido de casamento soma mais de 10 milhões de visualizações no TikTok

Redação
16 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (16/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (16/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (16/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (16/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (16/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (16/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (16/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (16/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (16/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (16/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Setembro de 2025