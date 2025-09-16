Mansão que foi cenário do filme 'Ainda Estou Aqui' é anunciada por R$ 18 milhões
O imóvel fica localizado na Urca, um dos bairros mais valorizados da Zona Sul do Rio de Janeiro
Uma das casas mais emblemáticas da Urca, bairro tradicional da Zona Sul do Rio de Janeiro, e que foi cenário do filme “Ainda Estou Aqui”, está novamente disponível no mercado imobiliário. A casa chegou a ser anunciada, no começo do ano, por R$ 13,9 milhões. Em novo anúncio, os proprietários pedem R$ 18 milhões.
Segundo o jornal Extra, a Prefeitura até avaliou a desapropriação do imóvel, mas a oferta teria sido bem abaixo do valor real, o que levou os proprietários a abandonarem a negociação com a gestão de Eduardo Paes.
Mansão famosa no cinema
O imóvel ganhou notoriedade ao aparecer no longa-metragem de Walter Salles e ficou conhecido como a “Casa dos Paiva”. Após uma ampla reforma, voltou a chamar atenção pelo padrão e pela localização privilegiada. O duplex de 450 m² oferece vista total da Baía de Guanabara e lateral do Pão de Açúcar.
No primeiro pavimento, a residência conta com três salas, ampla copa-cozinha, varandão, quintal com jardim e garagem para dois veículos. Já no andar superior, são quatro suítes, incluindo uma master com closet e varanda voltada para o mar.
A área de lazer também impressiona: piscina, espaço gourmet com churrasqueira, adega e sofás com vista panorâmica completam a estrutura.
O atual corretor do imóvel fez um vídeo da casa e publicou no Instagram, mostrando os detalhes dos ambientes. Além da opção de compra, interessados podem locar a mansão por R$ 80 mil mensais, além de R$ 1 mil de IPTU e R$ 35 mil anuais de foro, já que o terreno pertence à Marinha.