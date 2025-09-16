Diário do Nordeste
Mansão que foi cenário do filme 'Ainda Estou Aqui' é anunciada por R$ 18 milhões

O imóvel fica localizado na Urca, um dos bairros mais valorizados da Zona Sul do Rio de Janeiro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:21)
Zoeira
A casa da Urca foi cenário do filme
Legenda: A casa da Urca foi cenário do filme "Ainda Estou Aqui"
Foto: Reprodução

Uma das casas mais emblemáticas da Urca, bairro tradicional da Zona Sul do Rio de Janeiro, e que foi cenário do filme “Ainda Estou Aqui”, está novamente disponível no mercado imobiliário. A casa chegou a ser anunciada, no começo do ano, por R$ 13,9 milhões. Em novo anúncio, os proprietários pedem R$ 18 milhões.

Segundo o jornal Extra, a Prefeitura até avaliou a desapropriação do imóvel, mas a oferta teria sido bem abaixo do valor real, o que levou os proprietários a abandonarem a negociação com a gestão de Eduardo Paes.

Mansão famosa no cinema

O imóvel ganhou notoriedade ao aparecer no longa-metragem de Walter Salles e ficou conhecido como a “Casa dos Paiva”. Após uma ampla reforma, voltou a chamar atenção pelo padrão e pela localização privilegiada. O duplex de 450 m² oferece vista total da Baía de Guanabara e lateral do Pão de Açúcar.

No primeiro pavimento, a residência conta com três salas, ampla copa-cozinha, varandão, quintal com jardim e garagem para dois veículos. Já no andar superior, são quatro suítes, incluindo uma master com closet e varanda voltada para o mar.

A área de lazer também impressiona: piscina, espaço gourmet com churrasqueira, adega e sofás com vista panorâmica completam a estrutura.

O atual corretor do imóvel fez um vídeo da casa e publicou no Instagram, mostrando os detalhes dos ambientes. Além da opção de compra, interessados podem locar a mansão por R$ 80 mil mensais, além de R$ 1 mil de IPTU e R$ 35 mil anuais de foro, já que o terreno pertence à Marinha.

