À venda, casa onde 'Ainda Estou Aqui' foi gravado pode ser comprada por R$ 13,9 milhões

A casa onde ocorreram gravações do filme “Ainda Estou Aqui”, indicado ao Oscar 2025 em três categorias, virou um ponto turístico na cidade do Rio de Janeiro. Ela está à venda e pode ser adquirida por uma bagatela de milhões.

A pedida para a compra do imóvel, localizado no bairro da Urca, é de R$ 13,9 milhões. Mas quem quiser alugar pode fazer isso por uma quantia mensal de R$ 65 mil.

“Depois do prêmio do Globo de Ouro, tivemos muita procura. Acreditamos que agora, com as indicações ao Oscar, as buscas irão se intensificar”, disse Jone Pereira, gerente da imobiliária responsável pelas negociações, ao UOL Splash.

Uma ação nas redes sociais já é prevista pela empresa. “Já vamos fazer uma nova campanha com ele nas mídias, com drone”, declarou o consultor à reportagem.

De acordo com a publicação, o imóvel passou a atrair visitantes desde que Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro como melhor atriz de drama, no início de janeiro.

A casa foi alugada para a produção do filme por um ano e meio. Entretanto, as gravações para a obra dirigida por Walter Salles duraram seis meses.

“Planejamos nos mudar, mas, em função disso, tivemos que fazer uma reforma, porque, durante as gravações, o imóvel foi envelhecido para se tornar uma casa dos anos 1970. Fizemos obras de recuperação, modernizamos alguns cômodos, mas mantemos a fachada e as características internas”, falou o morador no início de janeiro.