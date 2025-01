Satellite Awards: Fernanda Torres leva prêmio de Melhor Atriz em importante premiação dos EUA

A brasileira Fernanda Torres venceu o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama do Satellite Awards — que é um dos principais eventos prévios do Oscar, ao qual a artista foi indicada na última quinta-feira (23).

No Satellite Awards, Fernanda concorria com as atrizes Angelina Jolie, Lily-Rose Depp, Nicole Kidman, Saoirse Ronan e Tilda Swinton. Nenhuma delas foi indicada ao Oscar.

Veja também João Gabriel Tréz ‘Ainda Estou Aqui’ e Fernanda Torres furam a fronteira e mostram ao mundo o que o Brasil ‘tem de rico’ Mylena Gadelha Além de 'Ainda Estou Aqui', saiba mais sobre concorrentes da categoria de Melhor Filme no Oscar 2025

As concorrentes da brasileira na principal premiação da indústria do cinema nos EUA estavam indicadas na categoria de Comédia/Musical. No Oscar, não há separação entre gêneros.

Entre Cynthia Erivo, Demi Moore, Karla Sofía Gascón e Mikey Madison, a vencedora foi Demi Moore pelo trabalho em “A Substância”. Além das indicadas ao Oscar, concorreram na categoria, ainda, June Squibb e Winona Ryder.

Com as vitórias no Satellite Awards, Fernanda e Demi repetiram, assim, as vitórias que tiveram no Globo de Ouro, no início do ano. As duas estão entre os nomes mais fortes para vencer no Oscar.

Na premiação prévia, “Ainda estou aqui” também concorreu na categoria de Melhor Filme Internacional, mas perdeu para o filme tcheco "Waves". O Satellite Awards é outorgado anualmente pela IPA (International Press Academy).

No Oscar 2025, a produção brasileira que conta a história de Eunice Paiva está concorrendo em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, para Fernanda Torres.