Relembre a data do Oscar 2025, premiação que terá Fernanda Torres e 'Ainda Estou Aqui' como indicados

Após o anúncio dos indicados ao Oscar 2025, realizado nesta quinta-feira (23), as torcidas pelo filme "Ainda Estou Aqui" já começaram nas redes sociais. No entanto, a premiação só ocorre no dia 2 de março, no Dolby Theatre, em Hollywood, nos Estados Unidos.

Dentre os prêmios que 'Ainda Estou Aqui' foi indicado, estão:

Melhor Atriz (Fernanda Torres);

Melhor filme;

Melhor filme internacional.

Dirigido por Walter Salles, o filme desbancou nomes como Angelina Jolie, Nicole Kidman e Kate Winslet na categoria de Melhor Atriz. Fernanda Torres concorre com as atrizes Cynthia Erivo (Wicked), Demi Moore (The Substance), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez) e Mikey Madison (Anora).

'Ainda Estou Aqui'

O filme “Ainda Estou Aqui” acompanha a família de Eunice Paiva e Rubens Paiva, interpretado no longa por Selton Mello, após o ex-deputado ser levado pelos órgãos de repressão.

A obra foi baseada no livro de Marcelo Rubens Paiva, filho de Rubens, e resgata a trajetória de Eunice na luta por reparação após e durante o regime autoritário. O filme também emocionou os espectadores com a participação de Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, que interpreta Eunice na fase idosa.

Um dos grandes sucessos de bilheteria no Brasil em 2024 – e ainda em cartaz –, o filme do diretor Walter Salles já foi visto por mais de 3 milhões de espectadores.

