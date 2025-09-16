Diário do Nordeste
Preta Gil é eternizada em estátua ao lado do pai, em Copacabana

Obra de Francisco Pará foi inaugurada no Rio de Janeiro e celebra o legado da cantora na música

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:40)
Zoeira
cantora preta gil, vestindo roupa branca
Legenda: Preta Gil morreu, em julho, durante tratamento de câncer, em Nova York
Foto: Victor Chapetta / AgNews

Preta Gil ganhou uma homenagem permanente na orla do Rio de Janeiro. Uma estátua da cantora, posicionada ao lado de uma do pai, Gilberto Gil, foi inaugurada na noite dessa segunda-feira (15), na entrada do quiosque Areia MPB, em frente ao Copacabana Palace. Preta morreu no dia 20 de julho, em Nova York, durante tratamento de câncer.

As esculturas foram produzidas pelo artista Francisco Pará. Feitas em fibra, receberam acabamento de cobre com pó de ouro.

O artista já assina outras obras na orla, como as estátuas de Moacyr Luz e Martinho da Vila, em frente ao quiosque Coisas de Bamba. Em breve, também serão reveladas novas homenagens a Neguinho da Beija-Flor e Carlinhos de Jesus, no Samba Social Clube.

Homenagem a Preta

Preta Gil iniciou a carreira musical aos 29 anos, após trabalhar como produtora e publicitária. O primeiro álbum, "Prêt-à-Porter ", de 2003, trouxe o hit “Sinais de Fogo”, composto por Ana Carolina. Desde então, destacou-se pela irreverência, pela defesa da diversidade e pela forte presença no Carnaval carioca.

O reconhecimento à artista tem se multiplicado. Recentemente, o trajeto oficial dos megablocos do Rio foi rebatizado como “Circuito Preta Gil”. Agora, a estátua em Copacabana reforça esse conjunto de homenagens e busca manter viva a memória de uma das vozes mais autênticas da música brasileira.

“A estátua da Preta nasceu de um pedido dos próprios fãs, que queriam vê-la eternizada ao lado da de seu pai. Para nós, é uma honra atender a esse desejo e transformar o Areia MPB em um espaço de memória e afeto. Mais do que uma homenagem, é um símbolo da força da música brasileira e da conexão entre gerações”, disse Bruno de Paula, um dos sócios do Areia MPB, ao G1.

Imagem de Robert Redford, um homem idoso com cabelo loiro e roupa formal preto, sorrindo em evento com vários flashes e pessoas ao fundo.
Zoeira

Morre Robert Redford, ator e cineasta norte-americano, aos 89 anos

O artista foi destaque em obras como 'Butch Cassady' (1969) e 'Todos os Homens do Presidente' (1976)

Redação
Há 6 minutos
