Trama de 'Vale Tudo' muda e Odete Roitman decide aterrorizar Maria de Fátima com plano inédito

Os próximos capítulos da novela "Vale Tudo" trarão uma reviravolta inédita na trama envolvendo as rivais Maria de Fátima (Bella Campos) e Odete Roitman (Debora Bloch). Diferente da versão original, a dona da TCA sequestra e ameaça a antiga nora, que fica aterrorizada.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, nos episódios do começo de outubro, a empresária se cansa das atitudes da antiga aliada e decide agir com as próprias mãos.

Acompanhada do capanga Celso (Álamo Facó), Odete leva Maria de Fátima a um galpão abandonado, onde a aterroriza e ameaça a vida dela e do seu bebê — fruto do antigo relacionamento dela com César (Cauã Reymond), agora casado com a dona da TCA.

Na ocasião, a vilã deixa claro que a rival pode acabar mal se insistir em se aproximar do seu marido.

Assustada após o episódio, Maria de Fátima decide se vingar de Odete e compra uma arma de fogo. A atitude a colocará na lista de suspeitos de matar a empresária.

As cenas do sequestro foram gravadas na segunda-feira (15), numa fábrica abandonada em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Ainda conforme a colunista, um dia após a exibição do capítulo no qual a vilã mantém Maria de Fátima em cárcere, Odete será assinada. A sequência aumentará a lista de suspeitos de matar a empresária.