Trama de 'Vale Tudo' muda e Odete Roitman decide aterrorizar Maria de Fátima com plano inédito

Os próximos capítulos da novela mostram reviravolta diferente da versão original na relação das duas rivais

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem mostra colagem de fotos das personagens de Vale Tudo, à esquerda, Odete Roitman, e, à direita, Maria de Fátima
Legenda: Trambiqueira está grávida de César, atual marido de Odete
Foto: Reprodução/TV Globo

Os próximos capítulos da novela "Vale Tudo" trarão uma reviravolta inédita na trama envolvendo as rivais Maria de Fátima (Bella Campos) e Odete Roitman (Debora Bloch). Diferente da versão original, a dona da TCA sequestra e ameaça a antiga nora, que fica aterrorizada. 

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, nos episódios do começo de outubro, a empresária se cansa das atitudes da antiga aliada e decide agir com as próprias mãos

Acompanhada do capanga Celso (Álamo Facó), Odete leva Maria de Fátima a um galpão abandonado, onde a aterroriza e ameaça a vida dela e do seu bebê — fruto do antigo relacionamento dela com César (Cauã Reymond), agora casado com a dona da TCA. 

Na ocasião, a vilã deixa claro que a rival pode acabar mal se insistir em se aproximar do seu marido

Assustada após o episódio, Maria de Fátima decide se vingar de Odete e compra uma arma de fogo. A atitude a colocará na lista de suspeitos de matar a empresária. 

As cenas do sequestro foram gravadas na segunda-feira (15), numa fábrica abandonada em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 

Ainda conforme a colunista, um dia após a exibição do capítulo no qual a vilã mantém Maria de Fátima em cárcere, Odete será assinada. A sequência aumentará a lista de suspeitos de matar a empresária. 

 
