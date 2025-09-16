Confira polêmicas envolvendo Gabriela Spanic, ‘A Usurpadora’ e atual participante de ‘A Fazenda 17’

A 17ª edição de "AFazenda" estreou na noite dessa segunda-feira (15), na Record, e conta com uma participante internacional: a atriz e cantora venezuelana Gabriela Spanic, de 51 anos. Muito conhecida no Brasil por sua atuação na novela "A Usurpadora", a latina também tem algumas polêmicas no currículo.

Antes de ser famosa nas telas, Spanic foi Miss Venezuela em 1992. Além de ‘A Usurpadora’. A atriz também teve grande destaque nas novelas "Soy Tu Dueña" e "Si Nos Dejan".

O nome da atriz ganhou os holofotes e gerou preocupação entre seus fãs em 2010, quando Spanic sofreu um envenenamento com arsênico. Sua assistente pessoal chegou a ser presa por suspeita do crime, mas foi liberada por falta de provas.

A época, a artista estava gravando ‘Soy Tu Dueña’ e precisou se ausentar por conta do tratamento. Ela revelou que teve algumas sequelas, chegando a perder os dentes.

Outra polêmica que preocupou os fãs foi a revelação de que ela foi vítima de abuso sexual pelo próprio tio, irmão de sua mãe. A revelação foi feita durante sua participação no reality show Secretos de Villanas.

Ainda durante sua participação no programa, a artista afirmou que passou por outra violação, que teria sido praticada pelo ator Pablo Montero, durante o reality show La Casa de Los Famosos.

Neste ano, enquanto estava no Brasil, a atriz se envolveu em outra polêmica, dessa vez, envolvendo uma ex-assessora. A profissional registrou um boletim de ocorrência acusando Spanic de te-lá agredido em São Paulo.

É verdade que Gabriela Spanic tem uma irmã gêmea?

Sim, Gabriela tem uma irmã gêmea. E não, ela não teve um papel principal em ‘A Usurpadora’. Daniela Spanic também é atriz e cantora, e chegou a participar da novela como dublê da irmã.

