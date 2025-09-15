'Adolescência' domina Emmy Awards e leva seis estatuetas; veja lista de vencedores

O drama "Adolescência", produzido pela Netflix, triunfou nesse domingo (14) no Emmy Awards ao levar seis estatuetas, entre elas a de melhor minissérie. A cerimônia realizada em Los Angele, nos Estados Unidos, também premiou "O Estúdio" e "The Pitt" como melhores série de comédia e de drama, respectivamente.
"Adolescência" segue um jovem acusado de assassinar uma colega de turma e analisa, de várias perspectivas, o trágico impacto que a masculinidade tóxica pode ter nos jovens. O ator Stephen Graham, que interpreta o pai do adolescente acusado de homicídio, venceu o prêmio de melhor ator em minissérie, também levou prêmio de melhor direção e compartilhou o de roteiro com Jack Thorne.
O estreante Owen Cooper, de apenas 15 anos, recebeu a estatueta de melhor ator coadjuvante de minissérie e se tornou o profissional mais jovem a vencer a categoria.
"Adolescência" foi gravada em quatro episódios, cada um em plano-sequência.
A artista Erin Doherty, que divide a cena com Cooper interpretando uma terapeuta em um dos episódios mais tensos, venceu a categoria de melhor atriz coadjuvante de minissérie.
A seguir, confira a lista dos vencedores do Emmy Awards 2025.
Veja também
Vencedores do Emmy Awards 2025
Melhor ator em série de comédia
- Adam Brody, de "Ninguém quer" (Netflix)
- Seth Rogen, de "O estúdio" (Apple TV+) - VENCEDOR
- Jason Segel, de "Falando a real" (Apple TV+)
- Martin Short, de "Only murders in the building" (Disney+)
- Jeremy Allen White, de "O urso" (Disney+)
Melhor atriz em série de comédia
- Uzo Aduba, de "Assassinato na Casa Branca" (Netflix)
- Kristen Bell, de "Ninguém quer" (Netflix)
- Quinta Brunson, de "Abbott Elementary" (Disney+)
- Ayo Edebiri, de "O urso" (Disney+)
- Jean Smart, de "Hacks" (HBO) - VENCEDORA
Melhor atriz coadjuvante em série dramática
- Patricia Arquette, de "Ruptura" (Apple TV+)
- Carrie Coon, de "The White Lotus" (HBO)
- Katherine LaNasa, de "The Pitt" (HBO) - VENCEDORA
- Julianne Nicholson, de "Paradise" (Disney+)
- Parker Posey, "The White Lotus" (HBO)
- Natasha Rothwell, "The White Lotus" (HBO)
- Aimee Lou Wood, de "The White Lotus" (HBO)
Melhor ator coadjuvante em série dramática
- Zach Cherry, de "Ruptura" (Apple TV+)
- Walton Goggins, de "The White Lotus" (HBO)
- Jason Isaacs, de "The White Lotus" (HBO)
- James Marsden, de Paradise (Disney+)
- Sam Rockwell, de "The White Lotus" (HBO)
- Tramell Tillman, de "Ruptura" (Apple TV+) - VENCEDOR
- John Turturro, de "Ruptura" (Apple TV+)
Melhor atriz em série dramática
- Kathy Bates, de "Matlock"
- Sharon Horgan, de "Mal de família" (Apple TV+)
- Britt Lower, de "Ruptura" (Apple TV+) - VENCEDORA
- Bella Ramsey, de "The last of us" (HBO)
- Keri Russell, de "A diplomata" (Netflix)
Melhor atriz coadjuvante em série de comédia
- Liza Colon-Zayas, de "O urso" (Disney+)
- Hannah Einbinder, de "Hacks" (HBO) - VENCEDORA
- Kathryn Hahn, de "O estúdio" (Apple TV+)
- Janelle James, de "Abbott Elementary" (Disney+)
- Catherine O’Hara, de "O estúdio" (Apple TV+)
- Sheryl Lee Ralph, de "Abbott Elementary" (Disney+)
- Jessica Williams, de "Falando a real" (Apple TV+)
Melhor ator coadjuvante em série de comédia
- Ike Barinholtz, "O estúdio" (Apple TV+)
- Colman Domingo, de "As quatro estações" (Netflix)
- Harrison Ford, "Falando a real" (Apple TV+)
- Jeff Hiller, de "Alguém em algum lugar" (HBO) - VENCEDOR
- Ebon Moss-Bachrach, de "O urso" (Disney+)
- Michael Urie, "Falando a real" (Apple TV+)
- Bowen Yang, de "Saturday Night Live"
Melhor direção (de episódio) de série de comédia
- O urso, por Ayo Edebiri
- Hacks, por Lucia Aniello
- Mid-Century Modern, por James Burrows
- O ensaio, por Nathan Fielder
- O estúdio, por Seth Rogen e Evan Goldberg - VENCEDORES
Melhor direção (de episódio) em minissérie ou filme para TV
- Adolescência, por Philip Barantini - VENCEDOR
- Morrendo por sexo, por Shannon Murphy
- Pinguim, por Helen Shaver
- Pinguim, por Jennifer Getzinger
- Sereias, por Nicole Kassell
- Dia zero, por Lesli Linka Glatter
Melhor direção (de episódio) em série de drama
- Andor, por Janus Metz
- The Pitt, por Amanda Marsalis
- The Pitt, por John Wells
- Ruptura, por Jessica Lee Gagné
- Ruptura, por Ben Stiller
- Slow Horses, por Adam Randall - VENCEDOR
- The White Lotus, Mike White
Melhor ator coadjuvante em série limitada ou minissérie
- Javier Bardem, de "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais" (Netflix)
- Bill Camp, de "Acima de qualquer suspeita" (Apple TV+)
- Owen Cooper, de "Adolescência" (Netflix) - VENCEDOR
- Rob Delaney, de "Morrendo por sexo" (Disney+)
- Peter Sarsgaard, de "Acima de qualquer suspeita" (Apple TV+)
- Ashley Walter, de "Adolescência" (Netflix)
Melhor roteiro (de episódio) para minissérie ou série limitada ou antologia
- Adolescência, por Stephen Graham e Jack Thorne - VENCEDORES
- Black Mirror, por Bisha K. Ali e Charlie Brooker
- Morrendo por sexo, por Elizabeth Meriwether e Kim Rosenstock
- Pinguim, por Lauren LeFranc
- Say nothing, por Joshua Zetumer
Melhor roteiro (de episódio) para comédia
- Abbott Elementary, por Quinta Brunson
- Hacks, por Paul W. Downs e Jen Statsky
- O ensaio, por Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton, Eric Notarnicola
- Alguém em algum lugar, por Hannah Bos, Paul Thureen, Bridget Everett
- O estúdio, por Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez - VENCEDORES
Melhor atriz coadjuvante em série limitada ou minissérie
- Erin Doherty, de "Adolescência" (Netflix) - VENCEDORA
- Ruth Negga, de "Acima de qualquer suspeita" (Apple TV+)
- Deirdre O'Connell, de "Pinguim" (HBO)
- Chlöe Sevigny, de "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais" (Netflix)
- Jenny Slate, de "Morrendo por sexo (Disney+)
- Christine Tremarco, de "Adolescência" (Netflix)
Melhor atriz em série limitada ou minissérie
- Cate Blanchett, de "Disclaimer" (Apple TV+)
- Meghann Fahy, de "Sereias" (Netflix)
- Rashida Jones, de "Black Mirror" (Netflix)
- Cristin Milioti, de "Pinguim" (HBO) - VENCEDORA
- Michelle Williams, de "Morrendo por sexo" (Disney+)
Melhor ator em série limitada ou minissérie
- Colin Farrell, de "Pinguim" (HBO)
- Stephen Graham, de "Adolescência" (Netflix) - VENCEDOR
- Jake Gyllenhaal, de "Acima de qualquer suspeita" (Apple TV+)
- Brian Tyree Henry, de "Ladrões de drogas" (Apple TV+)
- Cooper Koch, de "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais" (Netflix)
Melhor Talk Show
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live
- The Late Show With Stephen Colbert - VENCEDOR
Melhor série limitada ou minissérie
- Adolescência (Netflix) - VENCEDORA
- Black Mirror (Netflix)
- Morrendo por sexo (Disney+)
- Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais (Netflix)
- Pinguim (HBO)
Melhor série de comédia
- Abbott Elementary (Disney+)
- O urso (Disney+)
- Hacks (HBO)
- Ninguém quer (Netflix)
- Only murders in the building (Disney+)
- Falando a real (Apple TV+)
- O estúdio (Apple TV+) - VENCEDORA
- What we do in the shadows (Disney+)
Melhor ator em série dramática
- Sterling K. Brown, de "Paradise" (Disney+)
- Gary Oldman, de "Slow Horses" (Apple TV+)
- Pedro Pascal, de "The Last of Us" (HBO)
- Adam Scott, de "Ruptura" (Apple TV+)
- Noah Wyle, de "The Pitt" (HBO) - VENCEDOR
Melhor série dramática
- Andor (Disney+)
- A diplomata (Netflix)
- The last of us (HBO)
- Paradise (Disney+)
- The Pitt (HBO) - VENCEDOR
- Ruptura (Apple TV+)
- Slow Horses (Apple TV+)
- The White Lotus (HBO)