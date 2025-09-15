Diário do Nordeste
'Adolescência' domina Emmy Awards e leva seis estatuetas; veja lista de vencedores

Sucesso da Netflix venceu em seis categorias, incluindo a de melhor minissérie. Série segue jovem acusado de assassinar uma colega de turma

Escrito por
e
(Atualizado às 07:20)
Zoeira
Imagem mostra cartaz da minissérie adolescência, principal vencedora do emmy awards 2025
Legenda: Atores Owen Cooper (centro) e Stephen Graham (esquerda) venceram estatuetas pela atuação na produção
Foto: divulgação

O drama "Adolescência", produzido pela Netflix, triunfou nesse domingo (14) no Emmy Awards ao levar seis estatuetas, entre elas a de melhor minissérie. A cerimônia realizada em Los Angele, nos Estados Unidos, também premiou "O Estúdio" e "The Pitt" como melhores série de comédia e de drama, respectivamente.

"Adolescência" segue um jovem acusado de assassinar uma colega de turma e analisa, de várias perspectivas, o trágico impacto que a masculinidade tóxica pode ter nos jovens. O ator Stephen Graham, que interpreta o pai do adolescente acusado de homicídio, venceu o prêmio de melhor ator em minissérie, também levou prêmio de melhor direção e compartilhou o de roteiro com Jack Thorne.

O estreante Owen Cooper, de apenas 15 anos, recebeu a estatueta de melhor ator coadjuvante de minissérie e se tornou o profissional mais jovem a vencer a categoria.

"Adolescência" foi gravada em quatro episódios, cada um em plano-sequência.

A artista Erin Doherty, que divide a cena com Cooper interpretando uma terapeuta em um dos episódios mais tensos, venceu a categoria de melhor atriz coadjuvante de minissérie. 

A seguir, confira a lista dos vencedores do Emmy Awards 2025. 

Vencedores do Emmy Awards 2025

Melhor ator em série de comédia

  • Adam Brody, de "Ninguém quer" (Netflix)
  • Seth Rogen, de "O estúdio" (Apple TV+) - VENCEDOR
  • Jason Segel, de "Falando a real" (Apple TV+)
  • Martin Short, de "Only murders in the building" (Disney+)
  • Jeremy Allen White, de "O urso" (Disney+)

Melhor atriz em série de comédia

  • Uzo Aduba, de "Assassinato na Casa Branca" (Netflix)
  • Kristen Bell, de "Ninguém quer" (Netflix)
  • Quinta Brunson, de "Abbott Elementary" (Disney+)
  • Ayo Edebiri, de "O urso" (Disney+)
  • Jean Smart, de "Hacks" (HBO) - VENCEDORA

Melhor atriz coadjuvante em série dramática

  • Patricia Arquette, de "Ruptura" (Apple TV+)
  • Carrie Coon, de "The White Lotus" (HBO)
  • Katherine LaNasa, de "The Pitt" (HBO) - VENCEDORA
  • Julianne Nicholson, de "Paradise" (Disney+)
  • Parker Posey, "The White Lotus" (HBO)
  • Natasha Rothwell, "The White Lotus" (HBO)
  • Aimee Lou Wood, de "The White Lotus" (HBO)

Melhor ator coadjuvante em série dramática

  • Zach Cherry, de "Ruptura" (Apple TV+)
  • Walton Goggins, de "The White Lotus" (HBO)
  • Jason Isaacs, de "The White Lotus" (HBO)
  • James Marsden, de Paradise (Disney+)
  • Sam Rockwell, de "The White Lotus" (HBO)
  • Tramell Tillman, de "Ruptura" (Apple TV+) - VENCEDOR
  • John Turturro, de "Ruptura" (Apple TV+)

Melhor atriz em série dramática

  • Kathy Bates, de "Matlock"
  • Sharon Horgan, de "Mal de família" (Apple TV+)
  • Britt Lower, de "Ruptura" (Apple TV+) - VENCEDORA
  • Bella Ramsey, de "The last of us" (HBO)
  • Keri Russell, de "A diplomata" (Netflix)

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia

  • Liza Colon-Zayas, de "O urso" (Disney+)
  • Hannah Einbinder, de "Hacks" (HBO) - VENCEDORA
  • Kathryn Hahn, de "O estúdio" (Apple TV+)
  • Janelle James, de "Abbott Elementary" (Disney+)
  • Catherine O’Hara, de "O estúdio" (Apple TV+)
  • Sheryl Lee Ralph, de "Abbott Elementary" (Disney+)
  • Jessica Williams, de "Falando a real" (Apple TV+)

Melhor ator coadjuvante em série de comédia

  • Ike Barinholtz, "O estúdio" (Apple TV+)
  • Colman Domingo, de "As quatro estações" (Netflix)
  • Harrison Ford, "Falando a real" (Apple TV+)
  • Jeff Hiller, de "Alguém em algum lugar" (HBO) - VENCEDOR
  • Ebon Moss-Bachrach, de "O urso" (Disney+)
  • Michael Urie, "Falando a real" (Apple TV+)
  • Bowen Yang, de "Saturday Night Live"

Melhor direção (de episódio) de série de comédia

  • O urso, por Ayo Edebiri
  • Hacks, por Lucia Aniello
  • Mid-Century Modern, por James Burrows
  • O ensaio, por Nathan Fielder
  • O estúdio, por Seth Rogen e Evan Goldberg - VENCEDORES

Melhor direção (de episódio) em minissérie ou filme para TV

  • Adolescência, por Philip Barantini - VENCEDOR
  • Morrendo por sexo, por Shannon Murphy
  • Pinguim, por Helen Shaver
  • Pinguim, por Jennifer Getzinger
  • Sereias, por Nicole Kassell
  • Dia zero, por Lesli Linka Glatter

Melhor direção (de episódio) em série de drama

  • Andor, por Janus Metz
  • The Pitt, por Amanda Marsalis
  • The Pitt, por John Wells
  • Ruptura, por Jessica Lee Gagné
  • Ruptura, por Ben Stiller
  • Slow Horses, por Adam Randall - VENCEDOR
  • The White Lotus, Mike White

Melhor ator coadjuvante em série limitada ou minissérie

  • Javier Bardem, de "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais" (Netflix)
  • Bill Camp, de "Acima de qualquer suspeita" (Apple TV+)
  • Owen Cooper, de "Adolescência" (Netflix) - VENCEDOR
  • Rob Delaney, de "Morrendo por sexo" (Disney+)
  • Peter Sarsgaard, de "Acima de qualquer suspeita" (Apple TV+)
  • Ashley Walter, de "Adolescência" (Netflix)

Melhor roteiro (de episódio) para minissérie ou série limitada ou antologia

  • Adolescência, por Stephen Graham e Jack Thorne - VENCEDORES
  • Black Mirror, por Bisha K. Ali e Charlie Brooker
  • Morrendo por sexo, por Elizabeth Meriwether e Kim Rosenstock
  • Pinguim, por Lauren LeFranc
  • Say nothing, por Joshua Zetumer

Melhor roteiro (de episódio) para comédia

  • Abbott Elementary, por Quinta Brunson
  • Hacks, por Paul W. Downs e Jen Statsky
  • O ensaio, por Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton, Eric Notarnicola
  • Alguém em algum lugar, por Hannah Bos, Paul Thureen, Bridget Everett
  • O estúdio, por Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez - VENCEDORES

Melhor atriz coadjuvante em série limitada ou minissérie

  • Erin Doherty, de "Adolescência" (Netflix) - VENCEDORA
  • Ruth Negga, de "Acima de qualquer suspeita" (Apple TV+)
  • Deirdre O'Connell, de "Pinguim" (HBO)
  • Chlöe Sevigny, de "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais" (Netflix)
  • Jenny Slate, de "Morrendo por sexo (Disney+)
  • Christine Tremarco, de "Adolescência" (Netflix)

Melhor atriz em série limitada ou minissérie

  • Cate Blanchett, de "Disclaimer" (Apple TV+)
  • Meghann Fahy, de "Sereias" (Netflix)
  • Rashida Jones, de "Black Mirror" (Netflix)
  • Cristin Milioti, de "Pinguim" (HBO) - VENCEDORA
  • Michelle Williams, de "Morrendo por sexo" (Disney+)

Melhor ator em série limitada ou minissérie

  • Colin Farrell, de "Pinguim" (HBO)
  • Stephen Graham, de "Adolescência" (Netflix) - VENCEDOR
  • Jake Gyllenhaal, de "Acima de qualquer suspeita" (Apple TV+)
  • Brian Tyree Henry, de "Ladrões de drogas" (Apple TV+)
  • Cooper Koch, de "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais" (Netflix)

Melhor Talk Show

  • The Daily Show
  • Jimmy Kimmel Live
  • The Late Show With Stephen Colbert - VENCEDOR

Melhor série limitada ou minissérie

  • Adolescência (Netflix) - VENCEDORA
  • Black Mirror (Netflix)
  • Morrendo por sexo (Disney+)
  • Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais (Netflix)
  • Pinguim (HBO)

Melhor série de comédia

  • Abbott Elementary (Disney+)
  • O urso (Disney+)
  • Hacks (HBO)
  • Ninguém quer (Netflix)
  • Only murders in the building (Disney+)
  • Falando a real (Apple TV+)
  • O estúdio (Apple TV+) - VENCEDORA
  • What we do in the shadows (Disney+)

Melhor ator em série dramática

  • Sterling K. Brown, de "Paradise" (Disney+)
  • Gary Oldman, de "Slow Horses" (Apple TV+)
  • Pedro Pascal, de "The Last of Us" (HBO)
  • Adam Scott, de "Ruptura" (Apple TV+)
  • Noah Wyle, de "The Pitt" (HBO) - VENCEDOR

Melhor série dramática

  • Andor (Disney+)
  • A diplomata (Netflix)
  • The last of us (HBO)
  • Paradise (Disney+)
  • The Pitt (HBO) - VENCEDOR
  • Ruptura (Apple TV+)
  • Slow Horses (Apple TV+)
  • The White Lotus (HBO)
