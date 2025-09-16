Morre Robert Redford, ator e cineasta norte-americano, aos 89 anos

Robert Redford Jr, ator e cineasta, morreu aos 89 anos, na madrugada desta terça-feira (16), em casa, nos Estados Unidos. O falecimento foi confirmado à imprensa norte-americana por Cindi Berger, diretora-executiva da agência de atores Rogers & Cowan PMK. A causa da morte não foi revelada.

Nascido na Califórnia, Robert Redfort foi uma das maiores estrelas de Hollywood, com uma carreira consolidada e respeitada. Nas décadas de 1960 e 1970, fez sucesso em filmes de grande renome pelo carisma e a beleza, sendo considerado um dos "sex symbols" da época.

Redford protagonizou filmes atemporais como "Butch Cassady" (1969) e "Todos os Homens do Presidente" (1976). Nos últimos anos, fez uma participação na franquia da Marvel, atuando em "Capitão América 2: O Soldado Invernal".

Veja também Zoeira 'Adolescência' domina Emmy Awards e leva seis estatuetas; veja lista de vencedores Zoeira Acidente de Bruce Willis em 'Duro de Matar' pode ter contribuído para doença do ator, diz esposa

Além de ator, Robert dirigiu obras cinematográficas, conquistando o Oscar de Melhor Diretor por "Gente como a Gente" (1980). Em 2002, o artista também recebeu um Oscar honorário por "ser uma inspiração para cineastas de todo o mundo".

O astro de cinema anunciou aposentadoria da carreira de ator em 2018, tendo a última aparição nas telonas no ano seguinte, em "Vingadores: Ultimato" (2019).

Robert Redford também foi o fundador do Instituto Sundance, organização voltada ao crescimento de artistas independentes, e era engajado em causas sociais, ambientais e políticas. Casado com Sibylle Szaggars desde 2009, o artista deixa a esposa e dois filhos do primeiro casamento, Shauna Jean Redford e Amy Hart Redford.