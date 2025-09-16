Após selar seu casamento com Leila (Carolina Dieckmann) no capítulo de segunda-feira (15) em "Vale Tudo", Marco Aurélio (Alexandre Nero) acaba sendo baleado em um atentado orquestrado por Odete Roitman (Débora Bloch), como parte do plano de vingança da vilã contra o vice-presidente da TCA.

Legenda: Marco Aurélio e Leila irão desconfiar que Odete é a responsável pela tentativa de assassinato Foto: Angélica Goudinho / TV Globo

No capítulo desta terça-feira (16), o executivo será socorrido pela esposa, que ficará desesperada. Levado ao hospital, Marco Aurélio confidenciará a Leila que desconfia de Odete, acreditando que ela esteja por trás da tentativa de assassinato.

Já na quarta-feira (17), ele receberá alta e revelará à companheira o desejo de se vingar da megera, assumindo que já planeja um atentado contra ela. O executivo também convocará uma reunião com Freitas (Luis Lobianco), seu braço-direito.

Enquanto isso, o casal começará a estranhar os comportamentos de Mário Sérgio (Thomás Aquino) e do próprio Freitas — responsáveis por revelar a Odete o esquema de desvio de dinheiro que desencadeou a fúria da vilã.

Visando dar o troco, Marco Aurélio passará a mirar a presidência da TCA e iniciará uma campanha para fortalecer sua imagem pessoal. No capítulo de sábado (20), Leila fará uma descoberta chocante: encontrará uma arma escondida na mala do marido.