Simon Leviev, o ‘Golpista do Tinder’, é preso na Geórgia
Homem que ficou mundialmente conhecido após documentário da Netflix foi detido no aeroporto de Batumi
Simon Leviev, personagem central do documentário "O Golpista do Tinder", da Netflix, foi preso na Geórgia nessa segunda-feira (15). A informação foi confirmada pelo Ministério do Interior do país e divulgada pela BBC. A detenção ocorreu no aeroporto de Batumi, cidade localizada na costa do Mar Negro.
O israelense, cujo nome verdadeiro é Shimon Yehuda Hayut, foi detido a pedido da Interpol. Até o momento, as autoridades georgianas não esclareceram as razões exatas da prisão.
Leviev ganhou notoriedade mundial em 2022, quando o documentário da Netflix revelou o suposto esquema de fraudes românticas que teria lhe rendido cerca de US$ 10 milhões, mais de R$ 53 milhões na cotação atual.
De acordo com a produção, ele se passava por herdeiro de um magnata dos diamantes, conquistava mulheres pelo aplicativo Tinder e convencia as vítimas a lhe emprestar grandes quantias de dinheiro, valores que nunca eram devolvidos.
Apesar das acusações, Leviev sempre negou os crimes. Em 2019, ele chegou a ser condenado em Israel por quatro acusações de fraude, recebendo uma pena de 15 anos de prisão. Contudo, deixou a cadeia apenas cinco meses depois, em circunstâncias que também levantaram questionamentos.
A prisão na Geórgia reacende o debate sobre a atuação internacional de golpistas digitais e o impacto devastador das fraudes emocionais e financeiras. Ainda não há informações sobre eventual extradição ou novos processos contra Leviev.