Simon Leviev, o ‘Golpista do Tinder’, é preso na Geórgia

Simon Leviev, personagem central do documentário "O Golpista do Tinder", da Netflix, foi preso na Geórgia nessa segunda-feira (15). A informação foi confirmada pelo Ministério do Interior do país e divulgada pela BBC. A detenção ocorreu no aeroporto de Batumi, cidade localizada na costa do Mar Negro.

O israelense, cujo nome verdadeiro é Shimon Yehuda Hayut, foi detido a pedido da Interpol. Até o momento, as autoridades georgianas não esclareceram as razões exatas da prisão.

Leviev ganhou notoriedade mundial em 2022, quando o documentário da Netflix revelou o suposto esquema de fraudes românticas que teria lhe rendido cerca de US$ 10 milhões, mais de R$ 53 milhões na cotação atual.

De acordo com a produção, ele se passava por herdeiro de um magnata dos diamantes, conquistava mulheres pelo aplicativo Tinder e convencia as vítimas a lhe emprestar grandes quantias de dinheiro, valores que nunca eram devolvidos.

Apesar das acusações, Leviev sempre negou os crimes. Em 2019, ele chegou a ser condenado em Israel por quatro acusações de fraude, recebendo uma pena de 15 anos de prisão. Contudo, deixou a cadeia apenas cinco meses depois, em circunstâncias que também levantaram questionamentos.

A prisão na Geórgia reacende o debate sobre a atuação internacional de golpistas digitais e o impacto devastador das fraudes emocionais e financeiras. Ainda não há informações sobre eventual extradição ou novos processos contra Leviev.