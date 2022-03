'Golpista do Tinder' está sendo processado por família de magnata; entenda

Shimon Hayut, apelidado de 'O Golpista do Tinder', está sendo processado pela família do magnata Lev Liviev, logo após virar protagonista de um documentário da Netflix. A produção, que leva o nome do apelido do rapaz, mostra como ele se passava pelo filho de Lev, Simon Leviev.

Disfarçado, Shimon aplicou uma série de golpes em mulheres utilizando o aplicativo como um meio de chegar até elas. Ao saber da engenhosidade de Shimon, a família do magnata resolveu procurar os direitos na Justiça.

O caso teve início ainda no mês de fevereiro, na cidade de Tel Aviv, em Israel. As informações são da revista norte-americana People.

Crimes contra mulheres

Segundo a família Leviev, o "golpista do Tinder" estaria utilizando do nome para praticar os crimes, sendo até mesmo beneficiado em questões materiais.

Segundo Chagit Leviev, ele é uma "fraude que roubou a identidade de nossa família e tentou explorar nosso bom nome para enganar as vítimas em milhões de dólares".

Por conta disso, fontes próximas à família explicam que eles estão aliviados que o homem foi exposto no documentário lançado este ano pela gigante do streaming.