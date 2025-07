Debora Bloch grava cenas de 'Vale Tudo' sem contar nada ao elenco, diz Paolla Oliveira

A atriz Paolla Oliveira, intérprete de Heleninha no remake de “Vale tudo”, comentou em entrevista sobre a maior reviravolta da novela: Leonardo, irmão gêmeo de sua personagem, vivido por Guilherme Magon, ter sobrevivido ao acidente de carro que ela acreditava ter causado.

“Nem imagino como Heleninha vai lidar com isso. Eu parei para pensar e me perguntei: e agora?”, declarou a atriz ao Extra.

A revelação promete abalar os alicerces da família Roitman. Até então dado como morto, Leonardo pode estar prestes a fazer um retorno triunfal com sede de vingança, como muitos telespectadores apostam. A hipótese levanta especulações entre os fãs: estaria o terceiro filho de Odete (Debora Bloch) pronto para expor os podres da mãe que o rejeitou?

Veja também Zoeira Tati Machado fala pela primeira vez sobre a perda do bebê na TV: 'Sorrir não é esquecer' Zoeira Ana Hickmann fala sobre reação ao descobrir diagnóstico de câncer de Edu Guedes: 'Medo tomou conta'

Na entrevista, Paolla comentou que os segredos dos próximos capítulos são bem guardados até nos bastidores: “Debora Bloch é uma das pessoas mais confiáveis que podem existir, porque ela não conta nada para a gente, nada! Ela recebe as cenas secretas e não revela. Nós gravamos uns trechos sigilosos sem saber o que acontece antes e depois”. Ainda conforme Paolla, até os atores descobrem as reviravoltas junto com o público.

Para a atriz, a guinada no roteiro é bem-vinda: “A surpresa foi bem aceita, né? Lá atrás, Odete escondeu a autoria da morte do filho, e a gente não pensava em nada pior do que isso. Agora, ela também esconde que ele está vivo! É muito mais dramático e duro. Vão ser sequências intensas”.