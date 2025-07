Ana Hickmann fala sobre reação ao descobrir diagnóstico de câncer de Edu Guedes: 'Medo tomou conta'

A apresentadora Ana Hickmann, de 44 anos, relembrou nesta quinta-feira (24), eu um vídeo em seu canal no YouTube, como ficou sabendo do diagnóstico do marido, o chef de cozinha Edu Guedes, 51, que descobriu um câncer no pâncreas.

"Tinham muitas pedras nos rins, mas nada muito complicado e que não pudesse ser tratado para ele poder viajar. Estava gravando o vídeo, ele me ligou e a voz dele não estava do mesmo jeito. Sempre quando ele me liga, ele está feliz, tranquilo e para cima. Quando ele falou, 'alô', senti que tinha algo diferente", contou a apresentadora.

Hickmann disse que Edu tinha um retorno marcado com seu urologista e que ele estava se preparando para viajar para Portugal para a Porsche Cup (série de corridas), quando recebeu o diagnóstico.

A apresentadora compartilhou ainda as primeiras impressões dos médicos. "Ele (Edu) disse que tinham achado uma sombra e que o médico tinha quase certeza que era um tumor. Quando ele falou a palavra tumor, meu coração deu uma acelerada. Quando ele falou onde era, o medo tomou conta de mim porque já perdi um amigo por conta de um câncer neste lugar", relembrou ela.

Conversa com a filha de Edu Guedes

Ana falou ainda da conversa que teve com Maria, filha de 16 anos de Edu Guedes, após a descoberta: "Agora não é hora de medo. Agora é hora de ficar bem para dar força para o Edu. A Maria estava em casa. Na ligação perguntei se ele queria que eu contasse exatamente o que ele tinha me dito. Ele falou: 'fala, mas não com a intensidade do que pode ser'".

Ela contou também que foi atrás de informações sobre o câncer na internet. Primeira coisa que você vê é taxa de mortalidade 90%. Daí você pensa: 'Meu Deus, não é possível! Acabou? A gente acabou de começar uma história. Não pode acabar aqui'. Liguei para a minha irmã Fernanda e contei tudo. Ela me acalmou", disse Ana.

Sobre as inúmeras cirurgias às quais o marido já se submeteu, Ana falou: "Fiquei ao lado do Edu na primeira cirurgia que ele fez, que foi a de emergência, do cálculo renal. Nas outras duas também. Ele teve que fazer limpeza nos dois rins por conta da quantidade de pedras que ele tinha. A quarta cirurgia seria maior e mais delicada. Do começo dessa cirurgia de emergência até a quarta foram mais de dez dias. Depois da quarta cirurgia, não saí mais do lado dele. Ele retirou um terço do pâncreas, gânglios que estavam ao redor, o baço... É uma cirurgia bem grande".

A mãe de Alexandre finalizou dizendo como percebeu o quanto o amado é forte: “Deus mostrou que ele tinha que cuidar da saúde quando ele sentir aquela dor absurda, fez achar aquela sombrinha, detectar o tumor em estágio inicial... Ele fez a cirurgia e encerrou. Depois de tudo isso, descobrimos o quanto ele é forte. Também nos uniu muito mais. O que eu mais espero é viver com a maior felicidade do mundo cada momento que a gente estiver junto”.